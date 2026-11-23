Близо 10 000 жени са съобщили за гинекологични проблеми след излагане на сълзотворен газ по време на протестите във Франция. Свидетелствата им бяха представени на 17 ноември във френското Национално събрание от колектива Lacrymos de sang („Кървави сълзотворни газове"). За това съобщава френският вестник Le Monde.

Организацията е събрала общо 10 358 отговора чрез въпросници, разпространявани между 8 и 31 октомври по време на демонстрации и в социалните мрежи. Девет от всеки десет участнички съобщават за гинекологични смущения след контакт със сълзотворен газ. Сред описаните оплаквания са необичайно болезнена или нередовна менструация, обилни кръвотечения, болки в яйчниците и маточни спазми.

Особено тревожни са данните за бременните жени. От 53 участнички, които са били бременни по време на проучването, 47 са заявили, че са били изложени на сълзотворен газ. Петнадесет от тях съобщават за загуба на бременността – около 32%.

Сред свидетелствата е това на жена наречена Емили. Името е променено за нейна безопасност. Тя разказва, че била обгазена в лицето, докато разхождала кучето си. След това започнала да повръща и получила силно кървене. По думите й загубила бебето си в седмия месец от бременността. Друга участничка, 20-годишна жена, съобщава, че менструалните й болки станали десет пъти по-силни от обичайното.

Колективът настоява за временно преустановяване на употребата на сълзотворен газ от полицията до провеждането на независими научни изследвания за въздействието му върху здравето. Организацията иска също признаване и обезщетяване на пострадалите, както и създаване на парламентарна комисия, която да разгледа проблема.

Темата предизвика и политическа реакция. Депутати от лявата формация „Непокорна Франция" внесоха законопроект за забрана на използването на сълзотворен газ при полицейски операции за овладяване на демонстрации. Предложението предвижда и изтегляне на съответните средства от оборудването на силите за сигурност, съобщава парламентарната телевизия LCP.

В същото време авторите на публикацията в Le Monde подчертават, че събраните свидетелства не представляват научно изследване. Въпросникът е попълван доброволно и е възможно жени, които са изпитали здравословни проблеми, да са били по-склонни да участват. Засега няма научно доказана причинно-следствена връзка между излагането на сълзотворен газ и описаните гинекологични нарушения.

Френските власти посочват, че използваните от полицията гранати съдържат основно веществото CS, което предизвиква временно дразнене на очите, кожата и дихателните пътища. Според Le Monde обаче възможните дългосрочни последици от излагането на химикала, особено върху репродуктивното здраве, остават недостатъчно проучени.