700 000 военни жертви. Това е оценката за руските загуби по време на войната.

Благодарение на хакерската атака в масивите Росстат групите „Киберпартизани на Беларус" и „Тихата врана" са хакнали уебсайта на Росстат и са получили достъп до данни за жертвите на руските въоръжени сили във войната до есента на 2026 г.

Въз основа на тези данни хакерите предоставиха собствена оценка за броя на убитите руснаци на фронта. Те едновременно споделиха базата данни с журналисти, включително от сайтовете „Медуза" и „Медиазона", които съвместно изучават руските жертви от няколко години.

Разгледана е хакнатата база данни, потвърдена е нейната автентичност (с голяма вероятност) и, сравнявайки я с други източници, е проведен нов анализ. В предишните проучвания е разчитано предимно на данни от Регистъра на наследствените дела. Новата оценка, благодарение на базата данни на Росстат, е по-надеждна. Друго важно нововъведение: то включва не само вече регистрирани смъртни случаи, но и на безследно изчезналите (много от които вероятно ще бъдат добавени към броя на загиналите).

Без последната категория загубите на руските въоръжени сили се изчисляват до есента на 2026 г. на 490 000. Заедно с нея числото нараства до над 700 000.

До края на септември 2026 г. най-малко 490 000 руски войници са загинали във войната с Украйна. Това са хора, чиято смърт вече е регистрирана и е видима в изтеклите документи на Росстат. Съвместен одит на хакнатите данни, проведен от Meduza и Mediazona, потвърждава тяхната достоверност. Просто е невъзможно да се фалшифицира такъв обем записи, които да съответстват на информация от други източници.

Изтичането на информация е ценно, защото съдържа голям обем от досега недостъпни данни. Това ни позволява за препроверка на вече публикуваните оценки за загубите на руските въоръжени сили, които „Медуза" прави от 2023 г. насам, въз основа на анализ на Регистъра на наследствените дела (РНД). Дори документите на Росстат сами по себе си обаче не могат да отговорят на въпроса колко хора са загинали във войната. Дори в този източник загубите на руските въоръжени сили са очевидно непълни. Тази база данни не включва паднали войници, чиято смърт все още не е регистрирана.

Подобни регистрации се случват, макар и рядко, дори за загуби, датиращи от 2022 и 2023 г., според както изтеклите данни, така и РНД. А от 2024 г. насам делът на закъснелите регистрации се е увеличил значително и продължава да расте.

Пренебрегването на тази категория в общата оценка на загиналите е просто невъзможно днес. Точното изчисляване на липсващите регистрации също е трудно: данните на Росстат са недостатъчни; необходими са допълнителни източници. Освен това такъв анализ изисква използването на сложни статистически методи. Въпреки това, използвайки целия набор от данни, с които „Медуза" и „Медиазона" разполагат, те оценяват действителния брой на смъртните случаи – този път като вземат предвид бъдещите регистрации на вече настъпили смъртни случаи. Това е направено с помощта на методи, прилагани в актюерската математика и епидемиологията. И в двете области анализаторите изчисляват броя на събитията, които са се случили, но все още не са включени в данните, и техните задачи са подобни на тези, пред които сме изправени ние.

Окончателният отговор е доста ужасяващ: до края на септември 2026 г. броят на убитите руски военни би трябвало да се увеличи от 490 000 до над 700 000.

Ретроспективна проверка на исторически данни показва, че допустимата грешка в тази оценка е голяма, но почти цялата несигурност е концентрирана през последните 12 месеца. Изчисленията за по-ранни години обаче са значително по-точни и те справедливо отчитат не само загиналите, но и в момента „невидимите" изчезнали. Текстът по-долу е разделен на три части:

Какво представлява Единният държавен регистър на актовете за гражданско състояние (ЕГР ЗАГС), информацията от който се съдържа в изтичането?

Това е информационна система, чрез която службите по гражданско състояние обменят информация за раждания, смъртни случаи, бракове и разводи. Базата данни е създадена през 2016 г. и започва да функционира през октомври 2018 г. Федералната данъчна служба на Русия разработи Единния държавен регистър на службите по гражданско състояние. Росстат получи анонимизирани копия на системата. Именно тези копия, получени от агенцията, попаднаха в ръцете на хакери. Досега журналистите имат достъп само до данни за смъртни случаи, но пълният архив съдържа и информация за други граждански състояния.

Какво се знае за смъртните случаи сред военните от Единния държавен регистър на службите по гражданско състояние (USRZAGS)?

Копието на системата на Росстат не съдържа имената на починалите лица, но съдържа богатство от друга информация, която ни позволява да комбинираме записи от различни източници: дати на раждане и смърт, дати и номера на удостоверения за регистрация и данни от самите служби по гражданско състояние. Освен това, то съдържа информация, която преди това не е била налична в друг източник: информация от смъртни актове, описваща причината за смъртта, както и адресите на местата на смъртта.

Причините за смъртта от базата данни на USRZAGS не могат да бъдат напълно надеждни. Преди това, особено по време на пика на пандемията от коронавирус, медицинските специалисти често не успяваха да предоставят правилните причини, очевидно поради външен натиск. Следователно, освен простото преброяване на смъртните актове с „военна" причина за смърт (тя е посочена за 425 000 уникални смъртни случая), анализирахме и други полета в базата данни. Изчислихме и излишната смъртност сред мъжете, която е напълно независима от това как Росстат отчита смъртните случаи сред военните или невоенните. Като цяло всички тези данни бяха последователни и несъответствията между тях имат ясни обяснения.

Изтичането на информация предоставя ли нещо фундаментално ново за разбирането на смъртността сред военните?

По-вероятно е „не", отколкото „да". Първо, Росстат вече беше публикувал обобщени данни за регистрираните смъртни случаи до 2023 г. включително и изследователите вече бяха използвали тази информация, за да изчислят смъртността сред военните. Новите данни добавят данни за 2024, 2025 г. и част от 2026 г.

В същото време, от няколко години насам, ние оценяваме военните загуби, използвайки друга голяма база данни, която беше достъпна много преди настоящото изтичане – Регистърът на наследствените дела. Сравнението на предишните ни оценки с данни от Единния държавен регистър на службите за гражданско състояние (USRZAGS) показва, че когато е минало достатъчно време, изчисленията на RND съвпадат много с това, което е добавено към USR няколко години по-късно. Въпреки това, през последните години, когато се наблюдават значителни несъответствия, и двете бази данни са значително непълни: USR и RND не съдържат информация за нерегистрирани смъртни случаи. А броят на смъртните случаи с дълги забавяния на регистрацията нараства.

Ако Единният държавен регистър на службите по гражданско състояние и Регионалният регистър на гражданското състояние са пълни със закъснения, могат ли те изобщо да се използват за оценка на броя на смъртните случаи сред военните напоследък?

Има закъснения, но е ясно как може да се справят с тях. Основната иновация на това проучване не е, че вече се разполага с данните от Единния държавен регистър на службите по гражданско състояние, а че, използвайки ги, е възможно да се прогнозира точно колко смъртни случая вече са регистрирани от службите по гражданско състояние, но все още не са въведени в никакви бази данни.

Какви данни са получили хакерите? И може ли да се вярва на тази база данни?

„Киберпартизаните на Беларус" и украинската хакерска група Silent Crow съвместно проникват в системата за електронно управление на документи на Росстат и получават архив с данни на агенцията за последните няколко години. Хакерите също така предоставят на журналистите уникална информация за смъртността по време на война в Русия, която преди това не е достъпна. Те успяват да получат пълни и подробни данни за смъртните случаи, които Росстат има от Единния държавен регистър на службите по гражданско състояние (USRZAGS).

Архивът съдържа информация за почти всички регистрации на смъртни случаи от началото на 2021 г. до края на септември 2026 г. Той не съдържа имена, но съдържа подробна причина за смъртта и друга информация. Освен това, изходните данни съдържат много дубликати и корекции, което прави обработката им трудна задача.

По-долу ще опишем как са били обработени тези изходни данни. За тези, които не се интересуват от подробностите, можем да ви кажем отговора веднага: в данните на USRZAGS са открити 11 658 178 уникални смъртни случая.

Възможно ли беше базата данни да бъде фалшифицирана? И колко е пълна?

Първата задача, която си поставихме след събирането и премахването на дубликати от изтеклия Единен държавен регистър, беше да проверим дали данните не са били фалшифицирани, дали са пълни и дали не сме преброили погрешно дубликатите.

За щастие, записите в Единния държавен регистър обхващат изцяло периода от 2021 г. насам, която е последната година, за която разполагаме с данни от малко известен, но много важен източник – базата данни за краткосрочни колебания на смъртността, съставена от група демографи от Висшето училище по икономика, използващи данни на Росстат. Базата данни съдържа коефициенти на смъртност, а не общи смъртни случаи, а от публикациите на Росстат за населението, като първите са реконструирани от вторите, чак до отделните смъртни случаи. Базата данни за краткосрочни колебания е уникална с това, че съдържа най-подробната налична статистика: смъртните случаи се публикуват по петгодишни възрастови групи, седмици, пол и регион.

Получени са общо 8365 стойности и успяхме да потвърдим съвпадение с Единния държавен регистър за всички тях. Разликите между Единния държавен регистър и публикуваните от Росстат данни изчезват, ако филтрираме записите, които са били включени в окончателната статистика по година (а не тези, добавени по-късно), изхвърлим хората с неизвестна възраст и вземем предвид, че Росстат регистрира хора с неизвестна дата на смърт на първия ден от месеца на регистрация. След всички тези филтри останалите клетки съвпадат до първия знак след десетичната запетая. Такова съвпадение би могло да бъде фалшифицирано само от някой, който работи в Росстат и има достъп до всички тези данни.

И това е само един от многото аргументи, които ни позволяват да считаме изтеклото копие на Единния държавен регистър за надеждно. Данните за номерата на актовете за раждане, датите и други параметри съвпадат с Руския национален регистър и други течове директно от службите за гражданско състояние. Дори успяхме да намерим информация в Единния държавен регистър за военнослужещи, които вече са били включени в проектите на Mediazona, но все още не са публикувани, списъци с имена, а причините за смъртта съвпадат с тези, открити от журналисти. Някои смъртни случаи, надеждно докладвани от други източници, не са включени в Единния държавен регистър, така че той не може да се счита за напълно пълен. Това обаче са няколко изолирани изключения, отнасящи се предимно до смъртните случаи, регистрирани в Луганска и Донецка области на Украйна и в анексирания Крим. След задълбочен преглед бяха идентифицирани повечето случаи, които изглежда показват непълнота на Единния държавен регистър – те бяха свързани с неправилни дати на смъртта в някои служби за гражданско състояние и други корекции.

Как да намерим военнослужещи сред всички регистрирани смъртни случаи?

Единният държавен регистър на службите за гражданско състояние съдържа данни за медицинската причина за смъртта, нейния вид, място на смъртта, националност на починалия и други области. Нашите колеги от Mediazona, използвайки опита си в работата със списъци с имена на починали руски военнослужещи, проучиха всички тези характеристики и разработиха метод за търсене на смъртни актове, използвайки комбинация от критерии. Този метод ни позволява да намерим над 95% от хората в тези списъци, чиято смърт е надеждно регистрирана в Единния държавен регистър, но не обхваща значителен брой смъртни случаи, свързани с невоенни дела. Всички тези критерии са представени в таблицата по-долу. Има две основни причини:

ясно посочена военна причина за смъртта в смъртния акт;

както и съдебни решения, с които лицата се признават за починали.

Общата оценка от 490 334 души изключва военнослужещи, загинали по време на войната, но в Русия и по причини, очевидно несвързани с нея. Местните жители, пострадали в резултат на войната, но доколкото е известно, не са участвали в бойните действия, също са изключени.

Различните категории смъртни случаи могат да се комбинират помежду си по различни начини. Например, броят на смъртните случаи може да включва хора с военна служба, починали от експлозии и шрапнели. Може обаче да се твърди, че без да се посочва военна причина за смъртта, това все още не е достатъчно основание за включване на такива хора във военните загуби (може да се предложи обяснение, например, инцидент при боравене с оръжие). Факт е, че над 95% от смъртните случаи в списъците се дължат на дадена комбинация от причини. А проверка, използваща различни критерии, калибрирани за видимост в списъците, дава несъответствие в рамките на пет процента от общия брой. Такива несъответствия са напълно очаквани и по-вероятно отразяват спорове относно определението за военна смърт, отколкото грешки.

От 2023 г. насам не само броят на изчезналите лица се е увеличил значително, но и тяхната регистрация се ускори. Издадено е Правителствено решение № 1421 относно правилата за издаване на удостоверения за изчезнали лица, а Решение № 434 през април разшири броя на хората, отговарящи на условията за тази процедура. Това доведе до скок в скоростта на регистрация на изчезнали лица, което наблюдаваме в реални данни.

В актюерската математика и епидемиологията, които се занимават с подобни проблеми, това се нарича календарни ефекти. Ако календарните ефекти са значителни, върху триъгълниците на развитието се появяват диагонални ленти от върхове и долини. Тези ленти са свързани не с нарастването или спада на действителните събития във времето (застрахователни искове, смъртни случаи или заболявания в епидемиологията), а с нарастването или спада на вероятността за регистриране на тези събития, независимо от техния брой. В такива случаи методът на триъгълника се проваля и анализаторът се сблъсква с дългогодишния и неприятен проблем с възрастта, периода и кохортата, който е неразрешим без допълнителни данни или ограничения.

Има различни начини за използване на данни от издирвани лица, но оттук започват сложни детайли, които не са особено важни за крайното заключение. Всички подходи, които използвахме, дават приблизително едни и същи резултати – ако разчитат не само на Единния държавен регистър или Руския национален регистър, но и включват данни от издирвани лица.

Например един подход разглежда хората от обявите за издирвани лица като набор от потенциални жертви – набор, който нараства с всеки месец от войната, но намалява с всяка регистрация. Размерът на набора ограничава общия възможен брой регистрации във всеки календарен месец, а календарните ефекти се моделират като риск от регистрация в даден период. Всичко това помага за решаването на проблема възраст-период-кохорта.

В окончателния модел се използва малко по-различен подход. Тук всички изчезнали лица са разделени на три според метода на регистриране на смъртта им и за всеки път вероятността (рискът) от регистрация се изчислява отделно с всяко възможно забавяне. Разбира се, взема се предвид факта, че не всички от изброените в обявите за издирвани лица може да са починали, което означава, че смъртта им не е задължително да бъде регистрирана. Въз основа на наличните данни от Единния държавен регистър и данните за уведомленията на роднините, ние изграждаме криви на риска от регистрация във времето, които играят роля, аналогична на факторите за развитие в актюерския триъгълник. Тези криви се използват за реконструиране на крайния брой уведомления, който след това се преобразува в броя на смъртните случаи, като се вземат предвид тенденциите в дяловете и на трите метода за регистрация на смъртни случаи.

Този модел е широко заимстван от епидемиологията и датира от работата на Берксън и Гейдж от 1952 г., анализираща статистиката за възстановяване на пациенти с рак след лечение. Ние го усложнихме, като го разделихме на три различни пътя на регистрация, които са комбинирани в крайната оценка. Този подход осигурява най-високата точност от всички, които сме се опитвали да решим проблема със закъснелите регистрации – той работи добре за периоди от една година или повече. Разбира се, точността спада значително през последната година.

В крайна сметка няма значение как точно се изчислява очакваният брой регистрации (всички подходи, използващи ограничения от данните за уведомленията, дадоха горе-долу сходни резултати). По-важно е как се тестват тези прогнози.

Единственият начин да се проверят тези прогнози в нашия случай е чрез ретроспективно тестване върху исторически данни. Този подход включва вземане на разработения модел и, така да се каже, връщане назад във времето, като се премахва от съществуващите данни всичко, известно след определена дата. Извършваме анализ, прогнозираме бъдещи регистрации и след това сравняваме прогнозата с това, което знаем сега. Това обратно тестване показва, че за период от една, две или три години моделът надеждно реконструира действителния брой на изчезналите лица: за повечето периоди грешката е по-малка от пет процента и само в най-ранните или най-новите тестове тя достига 15–20%.