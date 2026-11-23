„Хората питат дали е заплаха да задържим Хуанг. Не, заплаха е да го загубим", категоричен бе Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е разговарял с борда на директорите на Nvidia и е убедил членовете му да възстановят Дженсън Хуанг като главен изпълнителен директор на компанията. В интервю за американската телевизия CNBC държавният глава заяви, че е дал уверения на ръководството, че извънбрачната връзка на Хуанг не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ.

Хуанг подаде оставка от поста на 12 ноември след публикации в медии за поредица от извънбрачни връзки, включително с жена, за която се твърди, че има контакти с китайското разузнаване. Въпреки критиките към изпълнителния директор и призивите на американски законодатели, сред които и републиканци, той да не бъде връщан начело на компанията, Тръмп неколкократно изрази подкрепата си за него.

„Говорих с тях (борда – бел. ред.). Нека просто го кажа така. И ги убедих", заяви президентът на САЩ.

Той похвали директорите на Nvidia, че са действали „наистина отговорно", като са взели решението да възстановят Хуанг на поста. По думите му бордът е поискал гаранции относно евентуалните рискове за националната сигурност.

„Дадохме им уверения, поне въз основа на всичко, което знаем. А ние знаем много", каза многозначително Тръмп и добави: „Хората питат дали е заплаха да го задържим. Не, заплаха е да го загубим". По думите му той е разговарял с Хуанг в неделя вечерта, малко преди компанията да обяви в понеделник решението за връщането му.

Запитан дали загубите в пазарната стойност на Nvidia след оттеглянето на Хуанг миналата седмица са повлияли на решението му да се намеси лично, Тръмп отговори, че вероятно са имали значение, но по-важен бил дългосрочният ефект.

„Той има и други чипове в мозъка си, за които никой друг не знае", заяви президентът.

Още преди възстановяването на Хуанг Тръмп многократно защити ръководителя на технологичния гигант и омаловажи опасенията около предполагаемата му връзка с Алис Хуанг, за която се твърди, че има отношения с китайското разузнаване.

„Харесвам го. Мисля, че си е научил голям урок", каза Тръмп пред журналисти в Белия дом миналата седмица. По-късно той добави, че има голяма група хора, които искат Хуанг да се върне.

Подкрепата на президента идва на фона на сериозни опасения сред американските законодатели както за личните контакти на изпълнителния директор, така и за спазването от Nvidia на ограниченията на САЩ за износ на технологии.

Междувременно стана публична и финансовата декларация на Тръмп. В нея се вижда, че той самият е инвестирал в компанията. Американският държавен глава е закупил акции на Nvidia за 265 000 долара, а през септември е продал акции на стойност до 15 000 долара.