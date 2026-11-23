Датски съд глоби шведската климатична активистка Грета Тунберг и още петима пропалестински активисти за незаконно проникване в Копенхагенския университет, предаде Франс прес.

Шестимата бяха арестувани през септември 2024 г. по време на протест в датската столица срещу войната в ивицата Газа. Съдът ги призна за виновни в незаконно навлизане и им наложи глоби, изчислени на базата на дневни ставки. Размерът им варира от 1200 до 7250 датски крони (от 159 до 958 евро), се посочва в публикуваното днес съдебно решение.

Тунберг, която е на 23 години, беше глобена с 1800 датски крони (240 евро) за незаконното проникване в университета, както и за акция в централата на корабната компания „Мерск" (Maersk) през миналата година. По второто обвинение останалите петима активисти не са били съдени, пише БТА.

Тогава шведката призова транспортния гигант да прекрати превоза на военно оборудване за Израел. Тя също така разкритикува въздействието на дейността на компанията върху околната среда, отбелязва АФП.

Грета Тунберг е била глобявана няколко пъти и в Швеция за прояви на гражданско неподчинение по време на протести, свързани с климатичните промени.