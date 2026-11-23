Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че едностранни действия, засягащи статута на палестинските територии, са недопустими. Това стана по време на среща в Москва с Николай Младенов, върховен представител на създадения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир за ивицата Газа, съобщава ТАСС.

По време на разговора руската страна е потвърдила подкрепата си за принципа за две държави като основа за уреждане на израелско-палестинския конфликт. Москва настоява това да стане в рамките на международното право и въз основа на съответните резолюции на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН.

От руското външно министерство са посочили, че Лавров е изразил готовност за връщане на страните към преговори за трайно разрешаване на конфликта. Целта е създаването на независима палестинска държава, включваща ивицата Газа и Западния бряг на река Йордан, със столица Източен Йерусалим.

В изявлението се подчертава още, че използването на терористични средства и предприемането на едностранни мерки, предопределящи статута на палестинските територии, са недопустими.

Лавров е акцентирал и върху отговорността на външните участници в процеса, като е подчертал необходимостта усилията им да бъдат съгласувани и да отчитат безусловно позициите на държавите от региона.

Според руското дипломатическо ведомство спорните въпроси трябва да бъдат решавани чрез политически средства и преговори, тъй като това е основната предпоставка за сигурността на всички държави в Близкия изток.

По време на срещата е била обсъдена и руската Концепция за гарантиране на колективната сигурност в района на Персийския залив. Според Москва нейните принципи могат да бъдат приложени и за преодоляване на други кризисни ситуации в Близкия изток.

Николай Младенов е провел и консултации със заместник-министъра на външните работи на Русия Георгий Борисенко, информира БТА.