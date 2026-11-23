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"Обхватът на войната се разширява, стигна и до Черно море", добави още той

Атаките срещу търговски кораби в Черно море са извършени от Русия и Москва трябва да разбере, че подобни действия са недопустими. Това заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър пред БНТ.

По думите му ситуацията в Черно море е много сериозна, тъй като регионът се намира непосредствено до конфликта между Русия и Украйна, а последиците от войната вече се усещат и извън зоната на бойните действия.

Изказването му идва на фона на поредица от удари срещу плавателни съдове в Черно море, включително в българската и румънската изключителна икономическа зона. При някои от ударите кораби потънаха, а сред моряците имаше загинали и изчезнали.

Сред засегнатите плавателни съдове е товарният кораб „Контшип Джет", който беше поразен от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Корабът плаваше под либерийски флаг и потъна, но всичките 18 души от екипажа бяха спасени.

Друг украински кораб – „Челси 3", беше ударен от три дрона на около 17 морски мили източно от Бяла. Екипажът от 15 души, осем украинци и седем азербайджанци, беше евакуиран. Плавателният съд беше изтеглен към Бургас с помощта на други кораби.

В българската изключителна икономическа зона бяха поразени и товарният кораб „Бетул 8" и газовозът „Гас Хъски". При първия инцидент екипажът от 12 души беше спасен, а при атаката срещу газовоза бяха евакуирани всичките 19 моряци.

Нападения имаше и край румънското крайбрежие. Сред засегнатите плавателни съдове бяха „Хорив", който се преобръща край румънския бряг след удар с морски дронове.

Уитакър посочи, че НАТО може да помогне на България чрез подобряване на ситуационната осведоменост, разузнаването, наблюдението и координацията на способностите за противодействие на заплахите.

„Ще помогнем също на България бързо да стане по-силна в някои от тези области. Една силна България, която може да се защити сама. Това е ключово в дългосрочен план", подчерта американският дипломат.

Той определи ударите по търговски кораби като недопустими независимо дали са извършени в изключителната икономическа зона или в териториалните води на дадена държава.

„Наясно сме, че тези атаки се извършват от Русия и трябва да се уверим, че там разбират, че това е недопустимо. На руската страна се изпращат послания", заяви Уитакър.

Според него България, Румъния и Турция трябва да обединят усилията си и да координират отбранителните си способности, за да противодействат по-ефективно на заплахите в Черно море.

Американският представител изтъкна, че първата стъпка към сигурността в региона е прекратяването на войната в Украйна. Той отбеляза, че САЩ продължават да полагат усилия за постигане на споразумение между двете страни и че президентът Доналд Тръмп остава ангажиран с тази цел.

„Обхватът на войната се разширява, стигна и до Черно море. Затова черноморските ни съюзници – Румъния, България и Турция, трябва да работят заедно и да обединят способностите си, за да се справят", каза още Уитакър.