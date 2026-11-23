Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за подготовка на нови руски удари срещу Украйна. По думите му украинските власти разполагат с информация от националното разузнаване за предстоящи атаки. Това заяви той във вечерното си видеообръщение, публикувано в канала на президентската канцелария в Киев в „ЮТюб".

Зеленски призова украинците да не пренебрегват сигналите за ракетна опасност и да вземат мерки за безопасността си. Той отправи апел и към САЩ, както и към останалите държави, от които зависи доставката на противоракетни системи за защита на украинските градове и инфраструктура.

„Имаме информация от нашето разузнаване за подготовка на руснаците за нови удари. Моля ви, реагирайте на сигналите за ракетна опасност и се пазете", заяви украинският държавен глава, цитиран от БТА.

Той подчерта необходимостта от допълнителни ракети за противовъздушните системи „Пейтриът", като посочи, че всяка такава ракета в Украйна е удар срещу възможностите на Русия да продължава войната и да пренебрегва дипломацията и човешкия живот.

„Войната продължава само защото Русия вярва в способността си да убива и да разрушава. Трябва да я спрем. Трябва да спрем тази руска война. Трябва да помагаме на Украйна и да защитаваме живота", каза Зеленски.

Той заяви, че Киев очаква с нетърпение решенията на САЩ за осигуряване на необходимите ракети за системите „Пейтриът", и благодари на всички държави и партньори, които подкрепят страната.

Междувременно според информация на ООН Русия разширява атаките си срещу гражданската инфраструктура на Украйна. Освен съоръженията за производство на електроенергия, мишени на руските удари са електропреносните мрежи, системите за водоснабдяване и топлоснабдяване, транспортната инфраструктура и селскостопанските предприятия, съобщава Укринформ.