"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Губернаторът на руската Мурманска област Андрей Чибис е задържан по подозрения за финансови престъпления, съобщи говорителката на руското Министерство на вътрешните работи Ирина Волк, цитирана от ТАСС.

Според разследването Чибис е замесен в отклоняването на над 39 млн. рубли (478 000 долара) от бюджета на регионалното Министерство на строителството и жилищното стопанство. Срещу него се води разследване за измами и безстопанственост в особено големи размери.

Разследващите проверяват и предполагаеми злоупотреби за около 1 млрд. рубли (12,2 млн. долара), свързани с изграждането на магистрала между градовете Апатити и Кировск. Парите за проекта са били отпуснати чрез областното Министерство на транспорта, съобщава БТА.

Освен това следователите работят и по версия за извършени валутни престъпления, допълни Ирина Волк.