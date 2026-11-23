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НАТО ще разположи военен самолет със система за далечно радиолокационно откриване и управление АУАКС (AWACS) в Полша в рамките на отговора си на инцидента с трите руски ракети, паднали на полска територия, съобщи днес полският заместник-министър на отбраната Павел Залевски, цитиран от Ройтерс.

Три руски ракети Х-101 паднаха миналия петък в Полша, съобщи полската прокуратура, което засили опасенията, че войната на Русия в Украйна може да се прехвърли на територията на страни членки на НАТО.

"Самолет за ранно предупреждение АУАКС ще бъде предоставен на Полша", каза Залевски пред журналисти в Брюксел.

"Това е много добра система, която ни дава още по-дълбока оперативна осведоменост и ни позволява да реагираме по-добре на подобни заплахи", добави полският заместник-министър.

С радарите си с диаметър девет метра 14-те самолета за далечно радиолокационно откриване и управление АУАКС на НАТО са на въоръжение в алианса от 1982 г. насам, информира БТА.

Разположени във военновъздушната база в германския град Гайленкирхен, самолетите радари играят важна роля в мисиите за наблюдение по източния фланг на НАТО, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г.

В случай на конфликт те могат да осигуряват обща радарна картина за съюзническите изтребители, кораби и контролни центрове, като същевременно насочват бойните самолети на НАТО към целите им, отбелязва Ройтерс.