Първата дама на САЩ Мелания Тръмп потвърди, че екипът ѝ работи по възможността за ново хуманитарно прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Инициативата следва примера на постигнатото през октомври временно примирие в украинския град Олешки, което позволи доставянето на хуманитарна помощ и евакуацията на цивилни.

„Работим по въпроса", заяви Мелания Тръмп пред журналисти по време на традиционната церемония по посрещането на коледната елха в Белия дом, предаде Ройтерс.

Идеята идва след постигнатото с посредничеството на първата дама шестдневно прекратяване на огъня в Олешки, в Херсонска област. Градът се намира под руски контрол от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. и е изправен пред тежка хуманитарна криза, пише investing.com.

Договореното примирие влезе в сила на 27 октомври. То позволи на хуманитарни екипи да доставят храна, лекарства и други необходими продукти, както и да организират безопасното извеждане на цивилни от района. По данни, представени от Мелания Тръмп, близо 800 души са били евакуирани.

Прекратяването на огъня беше договорено след преговори между руски и украински представители с участието на екипа на първата дама и нейния представител Марк Бекман. Впоследствие на 5 ноември Мелания Тръмп събра представители на двете страни в Белия дом и призова постигнатото в Олешки да се превърне в основа за по-трайно мирно споразумение.

По-рано Доналд Тръмп също изрази надежда, че договореното локално примирие може да послужи като модел за постигането на по-широк мир между Москва и Киев.

Засега Мелания Тръмп не разкри подробности за новата инициатива, нито посочи в кои райони би могло да бъде договорено следващото хуманитарно прекратяване на огъня.