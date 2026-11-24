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Двама души са убити, а 22 ранени, включително две деца, при руска атака срещу украинския град Запорожие тази нощ. Това съобщи в приложението Телеграм единият от ръководителите на Запорожкия регионален отбранителен съвет Иван Федоров, ицитирн от Рйтерс.

В канала му в Телеграм са публикувани снимки на повредена жилищна сграда с потрошени прозорци и разпръснати руини.

По-рано регионалният областен управител Михайло Семикин каза, че може да има затрупани хора под руините, след като Русия атакува града и нанесе щети на апартаменти, частни сгради, транспортна инфраструктура и автомобили, пише БТА.

Руската агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс, се позова на Министерството на отбраната, което тази сутрин съобщи, че руската армия е ударила центрове за управление на дронове, сателитни терминали “Старлинк” други военни обекти в Сумска област, където е убит и един военнослужещ.