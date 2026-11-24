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Южнокорейската армия е вдигнала изтребители, след като няколко руски самолета навлязоха в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на страната край източното крайбрежие, преди да напуснат района, предаде Ройтерс.

Тя е проследила руските самолети при приближаването им към зоната, а изтребителите са извършили “тактически маневри”, за да предотвратят инцидент, се съобщава в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете.

Руските самолети не са нарушили южнокорейското въздушно пространство, се уточнява в изявлението.

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е район, определен от дадена държава, с цел да се установяват и проследяват самолети, които може да се приближават към нейното въздушно пространство, и да се реагира при необходимост, пише БТА.

По-рано Министерството по сигурността на Южна Корея издаде нареждане за евакуация на остров Улъндо, като заяви, че руски военен самолет е навлязъл във въздушното пространство на страната.

То беше отменено три минути по-късно.

Предупреждение за предполагаем севернокорейски самолет близо до района на Улъндо беше по грешка издадено за кратко от местното правителство, съобщи южнокорейската агенция Йонхап.