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Двадесет и пет души са убити или в неизвестност след саудитски въздушни удари срещу автобуси и камиони в югозападната част на Йемен. Това съобщиха днес медийни издания, свързани с движението на хусите, цитирани от Франс прес.

“Броят на жертвите от атаките срещу автобуси и камиони от саудитски вражески самолети в Уади Мабак, провинция Лахидж, нарасна до 25 мъченици или изчезнали хора, както и шестима ранени”, съобщи новинарската агенция на хусите Саба и отбеляза, че продължаващите полети на саудитски самолети над района затрудняват спасителната операция.

Вчера военният говорител на групировката Яхия Сария съобщи за атаката, без да уточни броя на жертвите, уверявайки, че тя “няма да остане без отговор”, пише БТА.

Нападението последва бомбардировки в съседната крайбрежна провинция Ходейда, контролирана от хусите, при които бяха убити 17 души, съобщи проиранското движение.

Конфликтът в Йемен между хусите и подкрепяното от Саудитска Арабия правителство беше възобновен през юли след четиригодишно затишие, отваряйки нов фронт във войната в Близкия изток.

Сблъсъците се засилиха през септември, когато антиправителствени бойци превзеха крайбрежието на Червено море и добиха контрол над стратегическия проток Баб ел Мандеб.

През последните дни хусите, които контролират голяма територия в северната и най-гъсто населена част на страната, превзеха контрола над нови територии в провинция Лахидж и приближават Аден, където се установи правителството, след като загуби столицата Сана през 2014 г.

Същевременно проиранските бойци засилиха и ударите срещу Саудитска Арабия, атакувайки предимно летищата и енергийната ѝ инфраструктура и наложиха блокада в Червено море за флота на кралството - най-големия износител на суров петрол в света.