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Корпусът на гвардейците на революционната гвардия (КГИР) в Иран снощи съобщи, че три петролни танкера “нарушители” са обхванати от огън, след като са ударили морски мини в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската телевизия Прес Ти Ви.

Повече подробности не се съобщават.

Това е поредният инцидент в Ормузкия проток, над който Иран наложи контрол след началото на войната, започнала с американско-израелски удари през февруари, а в отговор САЩ наложиха блокада на иранските пристанища, пише БТА.

През ключовия морски път преди войната преминаваше една пета от световните доставки на енергия.