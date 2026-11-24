Корпусът на гвардейците на революционната гвардия (КГИР) в Иран снощи съобщи, че три петролни танкера “нарушители” са обхванати от огън, след като са ударили морски мини в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската телевизия Прес Ти Ви.
Повече подробности не се съобщават.
Това е поредният инцидент в Ормузкия проток, над който Иран наложи контрол след началото на войната, започнала с американско-израелски удари през февруари, а в отговор САЩ наложиха блокада на иранските пристанища, пише БТА.
През ключовия морски път преди войната преминаваше една пета от световните доставки на енергия.