Съпругата на основателя и главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг – Лори, е решила да остане до него въпреки появилите се твърдения за извънбрачни връзки с най-малко три жени. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за „Ню Йорк Таймс".

„Той има много, много, много добра съпруга и двамата са изгладили отношенията си. Тя е прекрасна жена", коментира Тръмп.

Според публикацията 63-годишният Хуанг е имал отношения с три жени, сред които предполагаемата китайска шпионка Алис Хуанг, която няма роднинска връзка с него. Сред останалите имена се споменава и вицепрезидентът на Nvidia по здравеопазването Кимбърли Пауъл, както и друга служителка на компанията, чиято самоличност не се разкрива. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Хуанг и съпругата му Лори са женени от 41 години. Двамата се запознават в Орегонския държавен университет, където са лабораторни партньори в курс по електроинженерство. По това време той е едва на 17 години.

Семейството има две деца – Мадисън и Спенсър, които днес заемат ръководни позиции в различни бизнес направления на Nvidia. Лори Хуанг ръководи семейната благотворителна фондация, чието състояние се оценява на около 9 млрд. долара.Междувременно управителният съвет на Nvidia възстанови Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор в понеделник, след като Доналд Тръмп призова компанията да го върне.

Американският президент твърди, че лично е разговарял с членовете на борда и е възложил на вицепрезидента Джей Ди Ванс да проведе частни разговори с Хуанг през уикенда.

Според Тръмп американските власти не разполагат с доказателства, че ръководителят на Nvidia е извършил незаконни действия или че завръщането му представлява риск за националната сигурност.

Повод за опасенията са подозрения на американските разузнавателни служби, че Алис Хуанг е участвала в схема за незаконно прехвърляне на ограничени високотехнологични чипове на Nvidia към Китай. Според разследващите тя може да е използвала контактите си с Дженсън Хуанг, за да получи чувствителна информация и да повлияе върху бизнес решенията на компанията. Пекин отрича обвиненията.

Тръмп заяви, че главният прокурор Тод Бланш и директорът на националното разузнаване Джей Клейтън са били запознати с разследването, преди той да се намеси.

Президентът определи връщането на Хуанг като „правилно и подходящо решение" и подчерта, че САЩ се нуждаят от неговото лидерство, за да гарантират успеха на компанията и американската икономика.

Той призова Nvidia да продължи вътрешното си разследване за спазването на американските ограничения върху износа на технологии.Дженсън Хуанг се завърна в централата на Nvidia в Силициевата долина, където беше посрещнат с аплодисменти от служителите.

„Ще бъда по-добър изпълнителен директор втория път", заяви той.

В официално изявление Хуанг посочи, че е поласкан от възможността отново да ръководи компанията и поема отговорността с „най-голямо смирение и подновена ангажираност".

В интервюто си Тръмп коментира и решението на Хуанг да се оттегли на фона на скандала, като заяви, че според него това не е бил правилният подход.

„Не бих постъпил по начина, по който той го направи. Без това щеше да бъде много по-лесно, защото така привлече вниманието. Знаете, замесен е секс, а сексът продава по-добре от акциите", заяви американският президент.