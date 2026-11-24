Зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър разкри подробности за луксозния си начин на живот, близките си отношения със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и ролята си във външната политика на американския президент.
В обширен профил за списание New York Magazine Къшнър разказва за ежедневието си в имоти за милиарди долари, необичайните си приятелства с влиятелни световни лидери и бизнеса си с инвестиционната компания Affinity Partners, управляваща активи за около 6 млрд. долара.
На 45 години Къшнър съчетава две изключително влиятелни роли – участва в дипломатическите усилия на администрацията на Тръмп за разрешаване на международни кризи и ръководи инвестиционен фонд, подкрепян основно от богати инвеститори от Близкия изток.
Именно преплитането на бизнес интересите му с дипломатическата дейност предизвиква въпроси и може да го превърне в обект на разследвания от страна на демократите в Конгреса.
Къшнър обаче не изглежда притеснен от критиките.
„Спя спокойно нощем", заявява той пред изданието, като настоява, че познава правилата и не е извършил нищо нередно.Едни от най-любопитните разкрития в интервюто са свързани с отношенията му с Мохамед бин Салман, известен като МБС.
Къшнър разказва, че двамата поддържат близко лично приятелство, което надхвърля обичайните дипломатически контакти. По думите му веднъж прекарали цяла нощ заедно в пустинна резиденция на саудитския престолонаследник, наблюдавайки изгрева край огън.
Те поддържат редовна връзка чрез WhatsApp, а понякога играят заедно и популярната видеоигра League of Legends.
„Това е истинско приятелство", казва Къшнър.
Близостта им обаче е обект на сериозни критики заради убийството на журналиста от „Вашингтон пост" Джамал Хашоги през 2018 г. Американското разузнаване заключи, че Мохамед бин Салман е одобрил операция за залавянето или убийството на журналиста. Саудитският престолонаследник отрича да е давал подобна заповед.Връзките между Къшнър и саудитското ръководство придобиха допълнителна значимост след напускането му на Белия дом през 2021 г.
Тогава той създава инвестиционната компания Affinity Partners и започва да привлича капитал от влиятелни инвеститори в Персийския залив.
Суверенният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия поема ангажимент за инвестиция от 2 млрд. долара, въпреки резервите на собствените му инвестиционни съветници относно сравнително ограничения опит на новосъздадената компания.
Според публикации Мохамед бин Салман лично е преодолял възраженията.
Оттогава Affinity Partners е разширила дейността си и вече управлява активи за приблизително 6 млрд. долара.
Къшнър отхвърля подозренията за конфликт на интереси и твърди, че бизнесът и дипломатическата му работа са напълно отделени. Според него финансовата независимост му позволява да участва в мирни преговори, без да се ръководи от личната финансова изгода. Профилът на списанието надниква и в частния живот на семейство Къшнър и Иванка Тръмп.
През 2021 г. двамата купуват имот на остров Индиън Крийк във Флорида – затворен и изключително престижен район, известен с прозвището „Бункера на милиардерите".
Сред съседите им са основателят на Amazon Джеф Безос и ръководителят на Meta Марк Зукърбърг.
Семейството разполага и с имот в Бедминстър, щата Ню Джърси, оборудван с фитнес зала, сауна, плувен басейн и пространство за развлечения на открито.
Къшнър споделя и необичайния си ежедневен ритуал – потапяне в ледена вода.
Семейните връзки с влиятелни политически фигури също имат дълга история. Израелският премиер Бенямин Нетаняху например е отсядал в дома на семейство Къшнър в Ню Джърси, като е спал в детската стая на Джаред.
Междувременно критиците му използват връзките между бизнеса и политиката, за да поставят под въпрос ролята му в администрацията на Тръмп. Някои от тях го определят като посредник за милиарди долари в полза на семейството на американския президент. Къшнър отхвърля подобни обвинения.