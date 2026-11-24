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Най-малко трима палестинци бяха убити при израелски въздушен удар в южната част на ивицата Газа рано тази сутрин, предаде Ройтерс, като се позова на местни медици.

Те добавиха, че петима души са били ранени при атаката, извършена близо до полицейски пост в град Хан Юнис.

За момента израелската армия не е коментирала нападението.

Споразумение за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", постигнато през октомври миналата година с посредничеството на САЩ, спря пълномащабната война в опустошената Газа, но нито сложи край на израелските удари, нито доведе до разоръжаване на палестинското ислямистко движение, обобщава Ройтерс.

Оттогава в Газа са били убити най-малко 1600 палестинци, по данни на здравното министерство, контролирано от "Хамас", и петима израелски войници според информация на Израел, пише БТА.

Израелските въоръжени сили контролират сега около две трети от Газа, при малко повече от половината към момента на прекратяването на огъня, а ислямисткото движение държи малка ивица земя по крайбрежието.

Вчера служител на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци бе убит при израелски въздушен удар в бежанския лагер Джабалия, на север.