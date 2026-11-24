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Жизел Пелико заяви, че отново се чувства унизена, след като нейни голи снимки са били изпратени до медии във Франция с цел популяризиране на книга за психологическото насилие и принудителния контрол. 73-годишната французойка обяви, че ще предприеме съдебни действия срещу издателството и авторката на изданието, съобщава Би Би Си.

Пелико заяви пред френската телевизия BFM TV, че е дълбоко потресена от използването на изображения от най-интимната част на личния ѝ живот за търговски цели.

„Днес отново се оказвам унизена, изложена на показ и наранена, сякаш изпитанието по време на съдебния процес не беше достатъчно", заяви тя.

Случаят предизвика международно внимание, след като Пелико се отказа от правото си на анонимност по време на процеса срещу бившия си съпруг Доминик. Той беше осъден на 20 години затвор за това, че я е упоявал и изнасилвал, както и е позволявал на други мъже да я насилват, докато е била в безсъзнание.

Според френски медии малкото парижко издателство Tinbad е изпратило по електронната поща до няколко медии голи снимки на Пелико, направени от бившия ѝ съпруг. Целта била да се популяризира есе на философа и психоаналитик Сабин Прокорис, посветено на принудителния контрол.

Прокорис е известна и с критичните си позиции към движението MeToo.

В описанието на книгата принудителният контрол е представен като „крайъгълен камък на ортодоксалността на #MeToo". Според текста подобни психологически отношения включват еднаква отговорност на двете страни, макар и не по симетричен начин.

Адвокатът на Пелико Кристоф Биго заяви пред BFM TV, че книгата поставя под съмнение статута ѝ на жертва.

Самата авторка отхвърли отговорността за рекламната кампания и заяви пред Agence France-Presse, че цялата отговорност за неподходящата комуникация е на издателя.

От Tinbad поднесоха официални извинения на Жизел Пелико и на авторката на книгата.

Издателството определи случилото се като „неуместна и неподходяща комуникация" и обяви, че няма да отпечатва и рекламира повече изданието. От компанията уточниха, че няма да има нов тираж над вече разпространените 280 екземпляра.

Издателството също така подчерта, че до медиите не са изпращани изображения на изнасилвания или порнографски видеоклипове.През 2024 г. общо 51 мъже, включително бившият съпруг на Пелико, бяха осъдени по делото, което привлече вниманието на целия свят.

Разследването започнало, след като Доминик Пелико бил заловен да снима тайно под полите на жени в супермаркет. Последвалото разследване разкрило, че в продължение на близо десетилетие той е упоявал съпругата си и е организирал сексуалното ѝ насилие от десетки мъже, докато тя е била в безсъзнание.

Жизел Пелико взела решението да се откаже от анонимността си, за да покаже, че срамът трябва да премине от жертвите към извършителите.

Нейните думи „Срамът трябва да смени страната" се превърнаха в символ на международната кампания срещу сексуалното насилие.