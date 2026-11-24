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От 24 ноември 2026 г. за шест месеца се затваря пътят между населените места Дато и Полистило в района на Кавала, Северна Гърция. Ограничението ще бъде в сила до 24 май 2027 г. и засяга шофьорите, включително българските граждани, които пътуват в района на Кавала и Драма.

Решението е на Полицейската дирекция в Кавала и е свързано със строителството на новия пътен участък Е61, част от проекта за свързване на Драма с магистрала „Егнатия Одос".

Ограничението обхваща пътя между Дато и Полистило, където се извършват строителни дейности по отсечката между пътния възел Кринидес и кръстовището Ставрос.

За времето на строителството движението ще се осъществява по обходен маршрут през вече изграденото преминаване КО3 и обслужващите пътища SR1 и SR1A. Те са двупосочни и са с ширина 5,50 метра.

Според гръцките власти временната организация на движението е необходима за безопасното извършване на строителните работи, включително дейности по асфалтовата настилка, както и за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.

Фирмата изпълнител е задължена да осигури необходимата пътна сигнализация и мерки за безопасност през целия период на ограничението.

Българските шофьори, които пътуват към Кавала, Драма или населените места в района, трябва да имат предвид ограничението и да следват обозначения обходен маршрут.

Мярката е временна и ще бъде отменена след приключване на строителните дейности.