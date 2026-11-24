"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски държавен служител беше осъден на смърт за шпионаж в полза на чужда държава, предаде Асошиейтед прес.

Издателство "Голд Уол Прес", свързано с китайската Национална администрация за защита на държавните тайни, съобщи вчера, че фамилното име на осъдения е Ма и че той е бил вербуван от чуждестранна разузнавателна служба, докато е работел в чужбина.

Китайските съдилища обикновено не публикуват информация за дела, свързани с държавната сигурност. През последните години обаче влиятелното Министерство на държавната сигурност и издателство "Голд Уол Прес" все по-често разгласяват случаи на арести, както и използват социалните мрежи, филми и комикси, за да предупреждават за опасностите от шпионажа, отбелязва АП.

Според публикацията Ма е подписал споразумение за сътрудничество, съдържащо клаузи за "поверителност" и "лоялност", и е получавал фиксирани месечни възнаграждения. Той е предоставил общо 35 сведения, представляващи държавна тайна, за което е получил над един милион юана (150 000 долара), пише БТА.

Разузнавач, представен с името "Кайлин", често организирал срещи с Ма в стремежа си да задълбочи контактите с него, като проявявал интерес към изучаването на китайски език, се посочва в публикацията.