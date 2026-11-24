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Старият музей на Акропола в Атина отново приема посетители след 19-годишно прекъсване. Официалното откриване на реставрираната сграда се състоя на 23 ноември 2026 г. в присъствието на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Музеят се намира на самия Акропол, в непосредствена близост до Партенона. Построен през XIX век, той е сред първите специализирани археологически музеи в Гърция. През 2007 г. затваря врати във връзка с преместването на експонатите в новия Музей на Акропола, открит през 2009 г.

Обновеното музейно пространство представя четири изложби, включващи археологически находки, древни надписи, архитектурни фрагменти и съвременно изкуство.

Сред експонатите са находки от археологически разкопки в Атина, част от които се показват пред публика за първи път. Представени са също решения на Атинския съвет, споразумения с други градове и списъци на длъжностни лица, които разкриват различни аспекти от политическия и обществения живот в Древна Атина.

Един от акцентите е дигиталният проект „Parthenon Alive", разработен в сътрудничество с Политехническия университет на Крит. Той представя цифрова реконструкция на Партенона и възможност за виртуално запознаване с историята и архитектурата на античния храм.

Четвъртата изложба включва произведения на съвременния художник Майкъл Раковиц.

По време на церемонията премиерът Кириакос Мицотакис отново постави въпроса за обединяването на скулптурите от Партенона, част от които се съхраняват в Британския музей в Лондон.

Откриването на Стария музей е част от дейностите по опазване и представяне на културното наследство на Акропола.

Към момента на откриването редовното работно време и условията за посещение на обновения музей все още не са обявени.