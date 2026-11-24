От 1 януари 2027 г. в Гърция влиза в сила нова общинска такса върху недвижимите имоти, която ще засегне и чуждестранните собственици, включително българите с жилища в Атина, Солун, Халкидики, Кавала и останалите райони на страната. Общината в Атина вече е избрала максималната стандартна ставка, разрешена от закона.

Новата такса за местно развитие (TTA) ще замени две съществуващи общински задължения – таксата върху недвижимото имущество (TAP) и данъка върху електрифицираните помещения (FIH). Това означава, че собствениците няма да плащат и трите задължения едновременно, а досегашните две ще бъдат обединени в едно плащане.

Съгласно новото законодателство общините могат да определят ставка между 0,30 и 0,70 промила от данъчната стойност на имота, като законът допуска изключения при определени условия. Общинският съвет на Атина вече е одобрил ставка от 0,70 промила, която ще се прилага от началото на следващата година.

На практика за имот с данъчна оценка 100 000 евро собственикът в Атина ще плаща 70 евро годишно. При оценка от 150 000 евро таксата ще бъде 105 евро, а при имот за 200 000 евро – 140 евро.

Изчислението се прави върху данъчната стойност на имота, определена по гръцките правила, а не върху пазарната цена или сумата, за която е закупено жилището.

Промените са от особено значение и за българските граждани, които притежават ваканционни имоти в Северна Гърция. В районите на Халкидики, включително популярните сред българите Касандра, Ситония и Неа Муданя, размерът на новата такса ще зависи от решенията на съответните общински съвети. Няма единна ставка за целия полуостров, а законът позволява различни ставки дори за отделните административни части на една община.

В област Кавала новата такса също ще се прилага от 2027 г. Местните власти вече подготвят необходимите решения. Заместник-кметът по финансите на община Кавала Янис Промусас е съобщил, че общината изчислява новата ставка, като се стреми да запази приходите си приблизително на досегашното им равнище. По думите му решението предстои да бъде внесено за разглеждане в Общинския съвет.

Това означава, че собствениците на имоти в Кавала, Неа Перамос, Палио, Неа Ираклица и останалите населени места трябва да следят решенията на общината, към която принадлежи собствеността им. Ставката на Атина не се прилага автоматично за тези райони.

Новото задължение ще се отнася до собственика на имота към 1 януари на съответната година, независимо дали той е гръцки или чуждестранен гражданин и дали живее постоянно в страната. Законът предвижда отделни правила при учредено право на ползване.

За електрифицираните имоти събирането на таксата ще става чрез сметките за електроенергия. Имотите без активно електрозахранване също попадат в обхвата на новите правила, освен когато е предвидено законово освобождаване.

Държавният данък върху недвижимите имоти ENFIA няма да отпадне. Той ще продължи да се плаща отделно от новата общинска такса.

За българските граждани с имоти в Гърция най-важното е да проверят в коя община се намира собствеността им и каква ставка ще бъде определена за 2027 г.