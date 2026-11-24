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Национална 24-часова стачка ще се проведе в Гърция в сряда, 25 ноември. Очакват се сериозни затруднения в обществения транспорт, отменени фериботни курсове и нарушения в работата на държавните учреждения и училищата. Протестни демонстрации са планирани в над 60 града в страната.

Стачката е организирана от синдикалната конфедерация на държавните служители АДЕДИ (ADEDY), като към протестните действия се присъединяват работници от частния сектор, преподаватели и служители в транспорта.

Основните искания са за увеличение на заплатите, подобряване на условията на труд и възстановяване на 13-ата и 14-ата заплата на държавните служители.

В Атина метрото ще работи с ограничено разписание. Влаковете по линии 1, 2 и 3, както и трамваите, се очаква да обслужват пътниците между 09:00 и 18:00 часа. Преди 09:00 часа и след 18:00 часа са обявени стачни действия.

За автобусите и тролейбусите все още се очакват окончателни съобщения за евентуални промени в разписанията.

Сериозни затруднения се очакват и във фериботния транспорт. Моряшките синдикати обявиха участие в стачката, което ще доведе до отменени курсове и задържане на кораби в пристанищата.

Пътниците, които са планирали пътуване от Пирея към гръцките острови или обратно, трябва предварително да проверят разписанията и да се свържат с фериботните компании за информация относно отменени или пренасрочени курсове.

В протестните действия участват и учителските синдикати. Възможни са нарушения в учебния процес в училищата, в които преподавателите се включат в стачката. Сред исканията им са назначаване на допълнителни учители, увеличение на възнагражденията и повече средства за образование.

В Атина основната протестна демонстрация е насрочена за 10:30 часа пред сградата на Атинския университет, в района на Пропилеите.

В Солун протестиращите ще се съберат в 10:30 часа пред паметника на Венизелос. Демонстрации са планирани още в Пирея, Патра, Лариса, Волос, Ираклион, Ханя, Янина и други градове.

Стачката може да затрудни и българските граждани, които живеят, работят или пътуват в Гърция. Особено внимателни трябва да бъдат пътниците, които възнамеряват да използват метрото в Атина, включително за придвижване до летището, както и тези с резервирани фериботни билети.

Гръцките власти и транспортните оператори призовават пътниците да следят актуалните съобщения, тъй като са възможни допълнителни промени в разписанията непосредствено преди стачката.