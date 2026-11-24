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Властите в американските щати Вирджиния и Орегон заведоха дела срещу компании на Илон Мъск заради възможността потребители да създават чрез изкуствен интелект сексуализирани изображения на хора без тяхното съгласие, включително на деца, пише "Политико".

Исковете са внесени от главните прокурори на двата щата – демократите Джей Джоунс от Вирджиния и Дан Рейфийлд от Орегон. Според обвиненията компаниите SpaceXSI умишлено са отслабили стандартните за индустрията механизми за защита срещу т.нар. „дигитално събличане" (nudification), за да получат конкурентно предимство в надпреварата за развитие на изкуствен интелект.

В същото време публично са уверявали потребителите, че разполагат с надеждни мерки за предотвратяване на подобни злоупотреби.

Според главните прокурори тези действия нарушават законите за защита на потребителите, както и разпоредбите, забраняващи създаването на материали със сексуално насилие над деца.

От SpaceXSI не са отговорили незабавно на запитване за коментар.

Нови съдебни проблеми за компаниите на Мъск

Делата увеличават правния натиск върху компаниите на милиардера, сред които са социалната мрежа X и чатботът с изкуствен интелект Grok.

Обвиненията са свързани с възможността потребителите да използват инструментите на Grok, за да премахват дигитално дрехите на възрастни и деца и да създават сексуализирани изображения без тяхното съгласие.

SpaceXSI вече се защитава по най-малко 16 подобни дела във федерални и щатски съдилища в САЩ, включително колективни искове. Компанията е изправена и пред отделно съдебно дело, заведено от град Балтимор.

Исковете на Вирджиния и Орегон са първите дела на щатско ниво срещу компанията, свързани конкретно със създаването на подобни изображения чрез Grok.

В предишни съдебни производства компанията е заявявала, че разполага с достатъчно защитни механизми и че отделни потребители са успели да заобиколят ограниченията.

SpaceXSI от своя страна е завела дела срещу най-малко четирима мъже, обвинени в използването на Grok за създаване на материали със сексуално насилие над деца. Компанията твърди, че обвиняемите са използвали инструментите ѝ за престъпни цели и трябва да носят отговорност за съдебните разходи и нанесените репутационни щети.

Главните прокурори призовават за по-строг контрол над технологичните компании

Джей Джоунс заяви пред POLITICO, че съдебните искове са част от по-мащабни усилия за търсене на отговорност от големите технологични компании.

Той посочи и неотдавнашното споразумение между няколко американски щата и Meta по знаково дело, свързано с безопасността в социалните мрежи.

Джоунс изрази надежда, че и други главни прокурори ще предприемат действия срещу практиките за създаване на сексуализирани изображения без съгласие.

„В момента се налага главните прокурори да се намесят и да поставят граници, след като през последните години Конгресът отказва да действа заради републиканския контрол", заяви той.

По думите му главните прокурори са поели инициативата да търсят отговорност от технологичните компании.