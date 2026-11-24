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Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ близо 700 дрона, 10 от които са се били насочили към столицата Москва, предаде ТАСС, като се позова на властите.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че общо 699 безпилотни летателни апарата са били унищожени над редица области, анексирания Кримски полуостров и Черно море.

Триста петдесет и пет дрона са били свалени над Московска област. Десет от тях са се били насочили към Москва, написа в платформата Макс кметът на града Сергей Собянин.

Столичните летища Внуково и Домодедово приемаха през нощта полети само след съгласуване със съответните власти заради въведените временни ограничения за използване на въздушното пространство около тях, пише БТА.

Седем души са били ранени при украинска атака с дронове срещу Южната автогара в Донецк, обявиха назначените от Русия власти в окупирания град.

Един човек е пострадал при удар в Брянска област, написа в Макс губернаторът на граничещия с Украйна руски регион Егор Ковалчук.