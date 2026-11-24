Девет десетилетия след началото на Испанската гражданска война (1936–1939 г.) споменът за конфликта отново се превръща в оръжие в политическата битка в страната. В навечерието на изборите на 29 ноември политиците възраждат лозунги и противопоставяния от времето на диктатора Франсиско Франко, а обществото остава все по-поляризирано, пише " Политико".

По време на среща със симпатизанти на Испанската социалистическа работническа партия на остров Тенерифе премиерът Педро Санчес поведе присъстващите в скандирането на „¡No pasarán!" („Няма да преминат!"). Лозунгът е останал в историята като символ на съпротивата на левите сили срещу обсадата на Мадрид от войските на Франко.

Днес историческите разделения отново са част от политическата реторика. Лидерът на крайнодясната партия Vox Сантяго Абаскал и президентът на област Мадрид Исабел Диас Аюсо от дясноцентристката Народна партия (PP) наричат левите си опоненти „Народен фронт" – името на коалицията от комунисти, социалисти и републиканци, управлявала Испания непосредствено преди избухването на войната.

Аюсо обвини Санчес, че води страната към „революция", и заяви, че създаденият от него „Народен фронт" няма доброволно да се откаже от властта по демократичен път.

Напрежението се засилва и заради възможността Vox да влезе в националното управление като коалиционен партньор на Народната партия – нещо, което не се е случвало след възстановяването на демокрацията през 70-те години.Един от най-болезнените въпроси остава съдбата на десетките хиляди хора, изчезнали по време на Гражданската война и диктатурата на Франко. Около 114 000 души се водят безследно изчезнали. Смята се, че останките на около 12 000 от тях все още могат да бъдат открити в масови гробове и други места за погребения в Испания.

Особено показателен е случаят с град Белчите в област Арагон, където ожесточени сражения между републиканските и франкистките сили оставят огромни разрушения.

Хосе Видал, председател на Асоциацията „Мариано Кастийо" за възстановяване на демократичната памет, разказва, че организацията му е разкопала 11 масови гроба и е открила останките на 105 души. Част от най-големите гробове обаче остават недостъпни, тъй като върху тях са изградени гробищни съоръжения през 40-те и 50-те години на миналия век.

„Има още много тела на други места, включително край пътищата", казва Видал.

Работата на организациите за издирване на изчезналите е затруднена след 2023 г., когато Народната партия и Vox съставиха регионално коалиционно правителство в Арагон. В рамките на първата година от управлението си новата администрация отмени регионалния закон за демократичната памет, който признаваше жертвите на Гражданската война и репресиите на режима на Франко и създаваше правна рамка за ексхумации.

Бяха премахнати и официалният регистър на масовите гробове, както и специализираният изследователски център.

Народната партия и Vox защитиха решението с аргумента, че целта е да се сложи край на „партизанското тълкуване на историята" и да се признаят жертвите и от двете страни. Отмяната на закона в момента е обект на проверка от Конституционния съд на Испания.

Организациите за историческа памет обаче смятат, че подобна позиция прикрива значително по-мащабните репресии на режима на Франко. Те припомнят, че загиналите на страната на националистите са получили християнски погребения и публични паметници, докато много от жертвите на диктатурата са останали в безименни гробове.

Според Видал след отмяната на закона отношенията с регионалните власти са се влошили, а обсъжданите проекти за възпоменание на жертвите са били отложени за неопределено време.

От регионалното правителство отхвърлят обвиненията. Говорителят Карлос Вилянова Мутивла заявява, че финансирането за ексхумации е увеличено с 10% през 2024 и 2025 г., като годишният бюджет възлиза на 110 000 евро. По думите му напрежението се дължи на това, че организациите не приемат замяната на закона за демократичната памет.

За Видал въпросът е и личен. Той продължава да издирва дядо си – земеделски работник и синдикалист, отведен от франкистки сили през 1936 г.

„Това не е просто въпрос на откриване на кости. Става дума за възстановяване на достойнството на човека и неговото семейство. Кой не би искал да знае къде са останките на близките му?", пита той.

Младите испанци все по-толерантни към диктатурата на Франко

Разделението в испанското общество не се проявява само в политическите спорове и въпроса за масовите гробове. То има и културно измерение.

Историческата драма „La Bola Negra", която проследява любовната история между двама гей войници, воюващи на противоположни страни в конфликта, се превърна в културен феномен в Испания. Филмът привлече над пет милиона зрители след премиерата си в кината и е испанското предложение за следващите награди „Оскар".

Посланието му е свързано с опасностите от политиката на изключване и нетолерантността.

Но реакциите в обществото са противоречиви. На 20 ноември, докато в кината на Мадрид се прожектираше филмът, над 200 души се събраха пред църквата „Санта Барбара", за да отбележат годишнината от смъртта на Франко. Те изпълняваха крайнодясната песен „Cara al Sol" и отправяха фашистки поздрави.

Проучване на испанския Център за социологически изследвания (CIS) от 2025 г. показва, че близо 20% от младежите на възраст между 18 и 24 години смятат диктатурата на Франко за „добра" или „много добра".

Подобни настроения все по-често се проявяват и на улицата. След военния парад по повод Националния празник на Испания на 12 октомври десетки тийнейджъри се събраха в близост до палатков лагер на протестиращи срещу жилищната криза на мадридския площад „Пуерта дел Сол". Те скандираха лозунги срещу левицата, сред които „Мъртвите червени са тор за моята градина".

Според Гутмаро Гомес Браво, ръководител на изследователската група за Гражданската война и франкизма в Университета „Комплутенсе" в Мадрид, Испания е постигнала значителен напредък в осмислянето на миналото си. През 2002 г. парламентът единодушно осъди преврата на Франко от юли 1936 г. и призна жертвите на войната и последвалата диктатура.

През последните години обаче този напредък изглежда е спрял.

„Конфронтацията около миналото носи изборни ползи за Vox и други партии", посочва Гомес Браво. По думите му те използват положителното отношение към режима на Франко, но без непременно да изпитват носталгия по него.

Според историка опитите за премахване на законите за демократичната памет и омаловажаване на репресивния характер на диктатурата създават среда, в която подобни възгледи могат да се разпространяват.

Спорът за начина, по който Испания помни миналото си, може скоро да се пренесе на национално ниво.

В предизборните си програми Народната партия и Vox предлагат промени в националния закон за демократичната памет. PP обещава да го отмени и да го замени със законодателство по модела на Арагон, докато Vox настоява за преодоляване на идеологическите закони, които според партията разделят обществото и налагат „официална истина".

Народната партия твърди, че остава ангажирана с издирването на жертвите на войната, но поставя акцент върху хуманитарните основания за това.

Историята на последното консервативно правителство на Испания обаче поражда опасения. Само година след идването си на власт през 2011 г. кабинетът на Мариано Рахой прекратява финансирането за проекти, свързани с историческата памет, и закрива службата, координираща ексхумациите. На практика държавните усилия за откриване на останките на жертвите на Франко са прекратени.

Гомес Браво предупреждава, че подобна политика би задълбочила несправедливостта към хората, преживели репресиите по време на войната и диктатурата.

„Това, което е заложено на карта, е признаването на самите жертви и техния статут. Те отново ще станат невидими", казва историкът.Засилващата се реторика, напомняща за Гражданската война, отразява дълбокото разделение в съвременното испанско общество.

Проучване на организацията More in Common от септември показва, че 70% от испанците смятат страната си за разделена. Това е най-високият дял, откакто организацията започва да следи този показател през 2021 г.

Педро Риера от Университета „Карлос III" в Мадрид смята, че не е изненадващо, че политиците отново използват Гражданската война в публичните си послания.

Според него конфликтът остава най-яркият исторически символ на разделението в Испания и темата вече не е толкова табу, колкото в миналото.

„Нашият преход към демокрация беше изграден върху пакт на мълчанието. С течение на времето обаче хората и политическите партии започнаха да се страхуват по-малко да говорят за войната. Днес политиците използват тази тема, за да мобилизират своите привърженици", обяснява Риера.

Той подчертава, че за повечето испанци Гражданската война не е основният проблем. Хората са много по-загрижени за жилищната криза и поскъпването на живота.

Фактът, че партиите отново прибягват до историческите разделения, обаче показва, че конфликтът продължава да тежи върху съзнанието на значителна част от населението.

Белчите – градът, в който историята все още не е приключила

В Белчите битката за паметта на загиналите е особено видима. Градът в североизточната област Арагон се превръща в символ на разрушенията от Гражданската война и на продължаващия спор за наследството на Франко.

По време на конфликта Белчите е арена на ожесточени сражения, като в рамките на една година преминава от едни в други ръце – между републиканските и франкистките сили.

Въпреки че градът е можел да бъде възстановен, Франко нарежда жителите му да бъдат преместени в ново населено място, а старият Белчите да остане в руини. Целта е разрушеният град да служи като паметник на пораженията, нанесени според режима от левите сили, лоялни на Републиката.

Днес улиците с разрушени сгради и фасадите, надупчени от куршуми, често се използват като снимачна площадка за филми.

Руините обаче са и физическо напомняне, че Гражданската война продължава да бъде незавършена глава от испанската история. Особено за семействата, които и до днес търсят останките на свои близки, изчезнали по време на конфликта.