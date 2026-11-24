"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 73 от общо 96 дрона, с които руските сили атакуваха страната през изминалата нощ, предаде Укринформ, като се позова на командването на украинските военновъздушни сили.

От 18:00 ч. (и българско време) вчера руските сили са изстреляли срещу Украйна 96 безпилотни летателни апарата, сред които ударни дронове от типа "Шахед" (64 от тях с реактивни двигатели), дронове "Гербера" и дронове примамки "Пародия", се казва в публикацията в Телеграм.

Безпилотните апарати са били пуснати от районите на Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от окупирания Донецк и селището Гвардейское в Крим, пише БТА.

В отблъскването на въздушната атака участваха авиацията, зенитно-ракетните подразделения, подразделенията за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана.

По предварителни данни към 8:00 ч. тази сутрин украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала чрез радиоелектронна борба 73 дрона.

Регистрирани са попадения на дронове на 13 места, а на други две са паднали отломки от прехванати безпилотни апарати.