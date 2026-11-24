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Самоделно взривно устройство е избухнало рано тази сутрин в кафе в едно от северните предградия на гръцката столица Атина, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Взривът е станал малко след 4 ч. в заведение в предградието Неа Йония. На обекта са нанесени големи материални щети, но за щастие няма пострадали хора, пише БТА.

Според първоначалната информация неизвестните засега извършители са поставили взривното устройство пред заведението. Ударната вълна и оглушителният звук са разбудили жителите на целия квартал. Очевидка е заявила пред телевизията, че домът ѝ се е разтресъл при експлозията като при земетресение.

Властите се надяват, че охранителна камера в близост до мястото на взрива е заснела извършителите.

Пред телевизия Скай кметът на Неа Йония Панайотис Манурис изрази мнение, че става въпрос за разчистване на сметки в подземния свят.