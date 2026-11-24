Анализът на нови кадри от днес, на които се твърди, че се вижда лъвица или друг вид хищна котка, която броди на свобода из Истанбул, показва, че заснетото животно не е от този вид. Това съобщиха от Валийството в Истанбул в свое официално изявление.

На 22 ноември вечерта, след подаден сигнал, властите започнаха претърсвания на гориста местност в района на Саръйер (в северната част на мегаполиса) и предприеха действия по залавяне на женски лъв, изпуснат там по неустановени причини. В същото време в социалните мрежи бяха разпространени кадри от термокамери, на които се вижда предполагаемото животно.

"Резултатът от анализа на новите кадри, които са заснети от различни ъгли и достигнаха до нашите екипи на 23 ноември 2026 г., води до заключението че животното на кадрите не е лъв или друг вид голяма котка", пише в съобщението на Валийството в Истанбул, публикувано в официалния профил на институцията във Фейсбук.

В операцията по залавянето участваха аварийни екипи, ветеринари, горски служители и екипи на жандармерията. Наред с това бяха използвани дронове и термокамери. Поставени бяха също така фотокапани и капани с храна.

Но при работата на терен не са намерени ясни доказателства, че в района има лъв, пише в съобщението на Истанбулското валийство.

Оттам уверяват гражданите, че са в готовност при постъпване на нова информация да направят и нов анализ.

През целия ден в района имаше предупреждение към местните жители да не напускат домовете си и да бъдат бдителни, за да не пострадат и да не пречат на работата на екипите, работещи по залавянето на животното. В същото време социалните мрежи в Турция бяха залети от хумористични колажи и видео клипове с предположения къде се намира лъвът и какво би направил на съответното място.