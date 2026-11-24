Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри какво е казал на Дженсън Хуанг точно преди главният изпълнителен директор на Nvidia да бъде възстановен на поста си. Това се случи след секс скандал, свързан с шпионаж, който принуди Хуанг да подаде оставка.

„Говорих с Дженсън Хуанг снощи. Казах му: „Дженсън, обещай ми само едно нещо: ще работиш усърдно. Имаш ум, всичко ти върви добре. Ще работиш усърдно, а ако работиш усилено, никой не може да те победи", заяви американският президент в интервю за CNBC.

Съветът на директорите на компанията обяви в понеделник, че отстраненият шеф ще се върне на поста си начело на гиганта в областта на изкуствения интелект.

Това предизвика впечатляващо покачване на акциите на Nvidia – стойността им се увеличи с повече от 30 процента или почти 1 трилион долара.

„Управителният съвет на Nvidia взе правилното и уместно решение да върне Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор", написа Тръмп в социалните медии.

Белият дом потвърди, че Тръмп се е обадил на управителния съвет на компанията, за да се застъпи за завръщането на Хуанг начело на компанията.

Уволнението и повторното му назначаване в рамките на няколко дни, след като бяха разкрити множество извънбрачни връзки – две с подчинени от Nvidia и още една с предполагаема китайска шпионка на име Алис Хуанг, предизвикаха бурни събития през последните няколко седмици както за компанията за изкуствен интелект, така и за американската икономика.

„Той се извини за своята недискретност, което беше жалко. Вероятно именно това доведе нещата до такова ниво, защото сексът продава, момчета. Е, Джим Крамер не би знаел това, защото е много, много, много отдаден човек. Но сексът продава", заяви Тръмп в понеделник сутринта, цитиран от "Дейли мейл".

Тръмп също така заяви, че съпругата на Хуанг Лори също е решила да остане до него, въпреки изневярата.

„Той има много, много, много добра съпруга и двамата са се разбрали. Тя е фантастична жена", каза Тръмп пред „Ню Йорк Таймс".

Хуанг се запознава със съпругата си, с която са заедно от 41 години, в Университета на щата Орегон, където са били колеги в лабораторията по електротехника. Тогава той е бил на 17 години.

Лори е президент на семейната благотворителна фондация с активи на стойност 9 милиарда долара и често придружава съпруга си на различни събития.

Като водеща компания в САЩ в областта на изкуствения интелект и производител на микрочипове, Nvidia се разрасна до такава степен, че се превърна в една от най-скъпите американски компании и лидер в разработването на авангардни изчислителни технологии в надпреварата с Китай за технологично превъзходство.

Последната поредица от компрометиращи публикации относно личното поведение на Хуанг допринесе за загубата на над 1 трилион долара от пазарната капитализация на компанията.

Но акциите отново се възстановиха, като отбелязаха ръст от над 25 процента в понеделник, след като Тръмп обяви, че компанията не представлява риск за националната сигурност.

„Страната се нуждае от лидерството на Дженсън в Nvidia, за да се гарантира успехът и просперитетът не само на компанията, но и на американската икономика", заяви Тръмп малко след като компанията обяви повторното назначаване на Хуанг.

„Правителството на Съединените щати няма основание да смята, че завръщането на Дженсън в Nvidia представлява каквато и да е заплаха за националната сигурност", посочи още президентът на САЩ.