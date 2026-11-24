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Най-малко шестима души загинаха, а десет бяха ранени, при експлозия днес в гъстонаселен жилищен район на виетнамската столица Ханой, предаде Ройтерс, като се позова на полицията и държавни медии.

Взривът е станал в 8:00 ч. (3:00 ч. българско време) в магазин за хранителни стоки на улица "Донг Да", като е нанесъл сериозни щети на сградата и е изпочупил прозорците на съседни сгради, съобщи електронното издание "Ви Ен Експрес".

Министерството на обществената сигурност заяви, че по предварителни оценки експлозията е била причинена от газ, използван за готвене, и добави, че издирвателно-спасителните операции продължават, пише БТА.

Ранените са откарани за лечение в близки болници, съобщиха местни медии.