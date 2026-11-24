Нетното богатство на Дженсън Хуанг нарасна с 30% само за няколко часа след завръщането си като изпълнителен директор на Nvidia, според Forbes, който следи съдбата на най-богатите хора в света онлайн.

Според Forbes нетното богатство на Хуанг е било 143,8 милиарда долара на 4 ноември - увеличение с 33,7 милиарда долара спрямо предходния ден.

Увеличението на личното богатство на изпълнителния директор на Nvidia е свързано с нарасналата пазарна капитализация на компанията. Акциите на Nvidia се повишиха с 30% след обявяването на завръщането на Хуанг като изпълнителен директор.

Завръщащият се изпълнителен директор беше посрещнат с аплодисменти в централата на Nvidia. „Благодаря на всички за втория шанс. Втория път ще бъда по-добър изпълнителен директор", каза Хуанг на служителите.

Nvidia е водещ световен разработчик на чипове с изкуствен интелект и една от най-ценните компании в света. Дженсън Хуанг подаде оставка като изпълнителен директор в началото на ноември, след като журналисти разкриха, че е изневерил на жена си (включително с предполагаем китайски шпионин) и е унижил подчинените си.

Въпреки това, 11 дни след отстраняването на Хуанг, бордът на директорите го възстанови на поста. Завръщането на Хуанг е повлияно, отчасти, от Доналд Тръмп, който, според него, е общувал с борда на директорите на Nvidia „пряко и косвено".