В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим древния град Юннин и невероятен парк за диви птици близо до Пекин. Град Юннин става важна част от историята на Пекин по времето на управлението на династия Мин. Това е имперски град, който е имал порта и крепостни стени. Днес все още могат да се видят важните оси север-юг и изток-запад, които се пресичат при павилиона на нефритения император. Това е и най-забележителната постройка в целия град. Павилионът е висок над 30 метра. Той има три етажа, до които водят дървени стълби. До него се намира и красива католическа църква, чиято архитектура е била вдъхновена от северната църква в Пекин.

Освен интересният старинен град ще видим и забележителен парк за диви птици. Той се намира на около 60 км от центъра на Пекин. От тук се разкрива невероятна гледка към близките планини, в които всъщност се намира и Великата китайска стена.Паркът е много добре облагороден и защитен. Животните тук се опазват стриктно и хората нямат право да се доближават до тях. В края на деня паркът предлага и невероятен залез. Вижте всичко това сега, приятно гледане!