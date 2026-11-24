На 23 ноември ООН проведе тържествено заседание по случай „Международния ден на солидарност с палестинския народ", на което председателят на КНР Си Дзинпин изпрати поздравително послание.

Си Дзинпин отбеляза, че палестинският въпрос е в основата на близкоизточния въпрос. Настоящото напрегнато положение в Близкия изток не трябва да отклонява вниманието на международната общност от палестинския въпрос. Ключът към разрешаването на палестинския въпрос е твърдо да се следва правилната насока на „решението с две държави" и да се насърчи подновяването на мирните преговори между Палестина и Израел. Необходимо е, придържайки се към принципа „палестинците да управляват Палестина", да се напредва в управлението на Западния бряг и в следвоенното възстановяване на Газа и да се противодейства на всякакви действия, насочени към узурпиране на земи и нарушаване на правата на Палестина.

Си Дзинпин подчерта, че Китай винаги твърдо подкрепя справедливата кауза на палестинския народ за възстановяване на законните му национални права и ще продължи, заедно с всички миролюбиви и отстояващи справедливостта държави от международната общност, да работи практически за скорошното всеобхватно, справедливо и трайно разрешаване на палестинския въпрос.