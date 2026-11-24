На 20 ноември британският вестник „Файненшъл Таймс" публикува коментар, озаглавен „Време е да изразим благодарност към Китай", в който се изразява мнение, че Китай е постигнал забележителни резултати в развитието на чистата енергия и износа на зелени технологии, като по този начин е допринесъл значително за глобалните усилия в борбата с климатичните изменения. В статията се посочва, че в справянето с климатичните изменения никоя друга държава не е направила повече от Китай.

Коментарът цитира данни от изследователски институции, според които през третото тримесечие на 2026 г. въглеродните емисии в Китай са спаднали с 3,1% на годишна база. През същия период производството на електроенергия от вятърна, слънчева и ядрена енергия в страната е нараснало с 110 тераватчаса спрямо същия период на предходната година, което се равнява на цялото производство на електроенергия в Германия за същото време.

Статията посочва още, че през последните четири години новоинсталираната мощност на слънчевите електроцентрали в Китай надвишава тази на останалите страни в света за същия период. През 2025 г. новоинсталираният капацитет от слънчева енергия в Китай достигна 378 гигавата, надвишавайки общата инсталирана мощност на САЩ за всички години досега.

Статията подчертава също, че Китай не само насърчава енергийния преход на вътрешния пазар, но и помага на други държави да намалят въглеродните си емисии чрез износ на технологии за чиста енергия, като електромобили, слънчеви панели и акумулаторни батерии. Според цитираните в статията данни от проучвания се очаква, че продуктите за чиста енергия, които Китай ще изнесе през 2026 г., ще помогнат за намаляване на въглеродните емисии в чужбина с около 2%.