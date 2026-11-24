Китайската банка за износ и внос (EIBC )и Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет подписаха в Пекин споразумение за разширяване на финансовата подкрепа за тайвански предприятия в континенталната част на Китай през следващите пет години.

Банката ще предоставя комплексни финансови услуги и финансиране за създаване и разширяване на дейността на тайвански компании на континента, развитие на индустриални паркове с тайвански инвестиции и насърчаване на инвестициите на континентални китайски компании в Тайван. Подкрепа ще бъде оказвана и за разширяване на търговията през Тайванския проток, както и за участието на базирани на континента тайвански предприятия в инициативата „Един пояс, един път".

С подобни мерки тайванските компании ще могат да запазят увереността си, да разширяват присъствието си в континентален Китай и да участват активно в китайската модернизация и икономическото сътрудничество през протока.