На 24 ноември сутринта в космодрума „Дзиуцюен" се проведе пресконференция за пилотираната мисия „Шънджоу-24". Говорителят обяви, че след проучване е решено, че изстрелването на пилотирания космически кораб „Шънджоу-24" ще се осъществи на 25 ноември в 08:18 ч. пекинско време.

Според информация от Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA), след решение на Главното командване за полети на етапа на приложение и развитие на космическата станция, екипажът на „Шънджоу-24" ще се състои от тайконавтите Тан Хунбо (командир), космическия инженер У И и специалиста по полезни товари Мохамед Кишан Али. Това е първият пилотиран екипаж в историята на китайската космонавтика, включващ чуждестранен тайконавт.

Според плана, тайконавтът Джу Янджу от екипажа на „Шънджоу-23" ще остане на орбита, за да подкрепи мисията на „Шънджоу-24", като ще стане първият китайски тайконавт, който ще пребивава една година на орбита, преживявайки различни сезони на космическата станция „Тиенгун".