Потреблението на електроенергия в секторите за зареждане и смяна на батерии на електромобили в Китай достигна 18,6 млрд. киловатчаса през октомври, което е ръст от 59,4% на годишна база. При интернет услугите за обработка и съхранение на данни увеличението е 34,7% до 9,9 млрд. киловатчаса.

Следвайки силната увереност на Китай за развитие на зелена устойчива икономика, електромобилите вече представляват 64,3% от продажбите на нови автомобили през октомври спрямо 61,6% през септември. За първите десет месеца делът им достига 54,8%.

В същото време общото потребление на електроенергия в страната през октомври възлиза на 870,9 млрд. киловатчаса, с 1,6% повече спрямо същия месец на миналата година. Според последните прогнози се очаква бързото развитие на електромобилите и цифровите услуги да допринесе за увеличение на националното потребление на електроенергия с 5–6% през 2026 г.