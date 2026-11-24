Москва заяви готовност да подкрепи възобновяването на преговорите между Израел и палестинците за трайно уреждане на конфликта в Близкия изток. Позицията беше потвърдена по време на среща на руския външен министър Сергей Лавров с Николай Младенов – върховен представител на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.

По време на разговора Лавров подчерта, че едностранни действия, засягащи статута на палестинските територии, са недопустими. Това съобщи руското външно министерство, цитирано от ТАСС и БТА.

Москва потвърди подкрепата си за решението за две държави, основано на международното право и съответните резолюции на ООН. Целта е създаването на независима палестинска държава с териториална свързаност между ивицата Газа и Западния бряг на река Йордан и със столица Източен Йерусалим.

"От руска страна бе потвърдено твърдото придържане към принципа за две държави при уреждането на израелско-палестинския конфликт въз основа на общопризнатата международноправна рамка, опирайки се върху съответните резолюции на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН. Изтъкната бе готовността за връщането на страните към преговори за трайно уреждане на конфликта с цел създаване на независима палестинска държава на принципа да не бъде прекъсвана териториалната свързаност между Газа и Западния бряг на река Йордан, със столица Източен Йерусалим", отбеляза руското външно министерство.

След срещата Младенов определи превръщането на примирието в траен мир като бавен, труден и крехък процес. В публикация в социалната мрежа Екс той подчерта, че хората в Газа се нуждаят от реални резултати, а не от поредните обещания.

В разговорите с Лавров са били обсъдени три основни приоритета – спазването на прекратяването на огъня и изпълнението на поетите ангажименти от всички страни, създаването на надеждно и отчетно палестинско управление в Газа, както и съвместното развитие на мерките за сигурност и възстановяване.

Младенов изтъкна и важната роля на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН за подкрепата на мирния процес.

Според него постигнатите споразумения създават реална възможност за напредък, но решаващо значение има тяхното изпълнение.