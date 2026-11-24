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Унгарският премиер Петер Мадяр ще посети днес украинската Закарпатска област, където е планирана среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, съобщи Ройтерс.

В публикация във Фейсбук Мадяр уточни, че освен с украинския държавен глава ще разговаря и с представители на унгарското малцинство в региона, предава БТА.

Премиерът вече беше обявил намерението си да посети Закарпатието – област със значително етническо унгарско население. Той отбеляза, че от 2015 г. насам нито един унгарски министър-председател не е посещавал региона, включително и след началото на войната в Украйна.