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Най-малко шестима палестинци, сред които двама полицейски служители, бяха убити днес при израелски въздушни удари в ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на местните здравни и полицейски власти.

Медицински служители заявиха тази сутрин, че трима души са били убити при израелски въздушен удар по полицейски пост в Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа. Контролираното от "Хамас" министерство на вътрешните работи уточни, че двама от убитите са полицейски служители.

Петима души бяха ранени при атаката, добавиха медицинските служители.

По-късно днес при друг израелски въздушен удар в близост до коридора "Нецарим", по на север, бяха убити още трима души.

Коментирайки двата удара, израелските въоръжени сили заявиха пред Ройтерс, че са атакували бойци и в двата района, без да предоставят допълнителни подробности, пише БТА.

Подкрепеното от САЩ споразумение за прекратяване на огъня от октомври 2025 г. сложи край на мащабните бойни действия в опустошената палестинска територия, но не прекрати израелските атаки срещу Газа, нито доведе до разоръжаването на "Хамас".

Израел, който обвинява палестинското движение в опити да прегрупира и превъоръжи силите си, засили атаките си в ивицата Газа през последните месеци. "Хамас" отхвърля израелските обвинения, като заявява, че спазва споразумението за прекратяване на огъня, и обвинява Израел в опити да го провали.

От влизането в сила на примирието досега са убити най-малко 1600 палестинци и петима израелски военнослужещи, според данни съответно на палестинската и израелската страна.

В момента израелските сили контролират около две трети от територията на ивицата Газа в сравнение с малко над половината към момента на сключването на примирието, докато "Хамас" контролира тясна ивица земя по крайбрежието.

Продължилата повече от две години израелска военна офанзива в Газа доведе до смъртта на десетки хиляди души, предизвика продоволствена криза и принуди цялото население на палестинската територия да напусне домовете си. Учени и анкетна комисия на ООН стигнаха до заключението, че действията на Израел представляват геноцид.

Израел заявява, че действията му са в рамките на правото на самозащита, след като при нападението срещу страната през октомври 2023 г., извършено от бойци, предвождани от "Хамас", бяха убити 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници.