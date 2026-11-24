Папа Франциск е преживял духовна криза по време на своя понтификат. Той е имал видения за дявола и ада, докато се е борил с въпроса как да упражнява властта. Това разкриват наскоро публикуваните дневници на покойния папа.

Аржентинският папа е водил дневник на периодични интервали между 1992 и 2024 г. - първо по време на епископството си в Аржентина, а след това и след избора му за върховен глава на Католическата църква. Сега няколко от тези негови записки са събрани в книга, която е издадена във вторник. Тя е написана от кардинал Виктор Мануел Фернандес, който е един от най-близките сътрудници на Франциск и негов сънародник от Аржентина, който предлага подробен коментар към папските дневници.

В книгата „Личният дневник на папа Франциск", състояща се от 160 страници, се обръща внимание предимно на духовните живот и дейност на папата, макар че в нея се описва подробно и как първият латиноамерикански понтифик се е борил с изкушенията, свързани с упражняването на властта през 2021–2022 г. В нея са включени и както папата ги описва "срещи с дявола", а също така и мислите му за неговия наследник, Лъв XIV, когото той описва като „безупречен".

Публикуването на папски дневници е рядкост, но не е безпрецедентно и може да предостави необичайно лични прозрения. Докато някои папи разпореждат личните им документи да бъдат унищожени, дневниците на Йоан XXIII бяха публикувани посмъртно, както и някои документи на Йоан Павел II.

Франциск е изписал 86 страници от дневника с черна корица - първоначално бележник за 1992 г., докато е бил в Аржентина и 55 страници, докато е бил папа, съобщава Си Ен Ен.

„Той ми показа няколко книги, сред които и нещо, което приличаше на стар бележник с кожена корица. Когато го отвори, видях, че е пълен с бележки, написани с неговия почерк.

Той ми каза: „От това всички вие ще разберете", пише Фернандес.

Ето някои от най-важните разкрития:

Срещи с дявола и вратата към ада

В дневниците се споменава, че папата е преминавал през „чести демонични атаки", като Франциск описва подробно три срещи с дявола - две от които, докато е бил архиепископ на Буенос Айрес и трета през 2018 г., когато вече е бил папа. Франциск пише, че дяволът има „очи от огън" и ги описва като „заплашителни" и „съблазнителни".

„Не мога да забравя очите му от първите два пъти, когато се връщах към къщата с колата и в хорската галерия по време на литургията. Въпреки това той винаги се появява отново в различни ситуации", пише папата в бележка от 18 август 2024 г. Третият случай настъпил след завръщането му от посещение в Чили през 2018 г. - пътуване, засенчено от скандала със сексуалните злоупотреби от страна на духовенството.

„Веднъж, няколко дни след завръщането ми в Рим, бях на среща. Видях го и чух гласа му, триумфиращ, владеещ всичко. Той казваше: „Сега имам всичко, което исках", пише папата на 24 януари 2021 г.

„Точно както не мога да забравя погледа му от предишните два пъти, в този случай не мога да забравя силно дрезгавия му глас. Господ ми даде възможност да се махна от тази среща и по този начин ме избави", пише още Франциск.

Духовна криза

Книгата разкрива, че през 2021–2022 г. папата е преживял духовна криза, свързана с изкушение или любопитство към властта, която отчасти е била предизвикана от прекомерна активност и чувство на самодостатъчност. Папата обяснява, че тя е била свързана и с „проблеми в управлението, натиск при вземането на решения, както и с душевна пустота и отчаяние".

За да се противопостави на изкушението, той се е опитал да прояви повече смирение и търпение, като дори е оставил на постовете си в централната администрация на Църквата хора, за които други смятали, че подкопават неговото папство. По време на 12-годишния си понтификат Франциск е инициирал няколко реформи в Църквата, включително относно отношението към ЛГБТК католиците и ролята на жените, но се е сблъсквал със значителна съпротива. Част от нея е дошла отвътре във Ватикана, където някои епископи и кардинали открито са се противопоставяли на реформите му.

„Веднъж в мое присъствие един епископ го попита защо все още не е уволнил някого от Римската курия, който го е клеветил публично и е преследвал лични цели, коренно различни от неговите", пише кардинал Фернандес, назначен от Франциск за ръководител на Ватиканската служба по доктрината.

„След безкрайно мълчание той отговори, казвайки, че в сърцето си усеща силно чувство, че Бог не иска от него да се превърне в кукловод, който използва и манипулира хората според собственото си усмотрение. Той обясни, че по тази причина предпочита да остави този човек на поста си", допълва кардиналът.

Макар дневникът да не дава конкретни примери, на 30 декември 2022 г. папата пише, че е устоял на изкушението да третира „другите като кукли". През 2018 г. той пише, че „това чувство на самодостатъчност и убеждението, че мога да реша всичко, ме доведе до портите на ада. Не мога да забравя деня, в който го видях."

Кризата, през която е преминал Франциск, обясни Фернандес, е била „свързана с властта" и с любопитството да „открие как е да упражняваш собствената си власт". Като член на религиозния орден на йезуитите папата непрекъснато се е занимавал с духовно размишление, което по същество е самоанализ, за да определи дали работи в интерес на себе си или за доброто на другите.

За Франциск усещането, че благодарение на властта си е „над света", било „пътят към най-лошата духовна светскост, която може да си представи човек, и той се стремял да я премахне, като избягвал всеки символ или израз на папското „величие" или „слава", добави Фернандес.

По време на понтификата си Франциск предпочита прост начин на живот - живее в къща за гости във Ватикана, носи черни ортопедични обувки и отказва да носи някои папски одежди.

Кризата със сексуалните злоупотреби, изтощението и неговият приемник

Макар дневниците да се фокусират върху духовния живот на папата, в тях се съдържат и коментари относно кризата със сексуалните злоупотреби от страна на духовенството, включително в Чили през 2018 г. По онова време Франциск беше критикуван за това, че е отхвърлил случая с един епископ, който беше обвинен, че е бил свидетел и е прикривал злоупотреби, когато е бил свещеник. По-късно главата на Римокатолическата църква се извини за начина, по който се е отнесъл към случая, и призова всички епископи от страната в Рим. В безпрецедентен ход епископите подадоха масово оставки пред папата.

„Бях съкрушен заради ситуацията в Чили и диалога с журналистите в самолета. Тогава „паднах от лежанката", пише Франциск. „Беше ми трудно да призная какво се е случило в Чили. Не мислех, че е толкова сериозно." Изразът „паднах от лежанката", както се обяснява в книгата, означава да осъзнаеш внезапно нещо. Франциск продължил да провежда редица реформи, насочени към борбата със сексуалното насилие от страна на духовенството.

Дневниците разкриват мислите на папата за кардинал Роберт Превост, бъдещия папа Лъв XIV, когото Франциск доведе във Ватикана, за да оглави отдела за назначаване на епископи. Според Фернандес Франциск нарича Превост „велик пастир, щедър мисионер и безупречен човек".

Той е бил щедър и към своите критици, включително кардиналите Роберт Сара, гвинеец, и Герхард Мюлер, германски прелат. Аржентинският понтиф е казал, че Сара притежава „изтънчена духовна чувствителност", а Мюлер „изглежда агресивен, но е добър човек", пише Фернандес.

Дневниците разкриват всеотдайността на папа Франциск към неговото служение, като често се споменават чувства на изтощение, както в Аржентина, така и след избирането му. Франциск рядко си вземаше почивен ден и никога не отиваше на почивка извън Ватикана. През 2019 г. той описва себе си като „чувстващ се изтощен, почти без духовна опора и без ориентир".

Както пояснява кардинал Фернандес, дневниците имат за цел да разкрият същността на Хорхе Марио Берголио, който бе избран за папа и прие името Франциск на 13 март 2013 г. Те разкриват образа на човек, който е бил строг към себе си, но е изисквал същата всеотдайност и от всички свещеници.

Франциск почина на Велики понеделник, 21 април 2025 г., на 88-годишна възраст, след като няколко седмици по-рано бе хоспитализиран с двустранна пневмония. През последните дни от живота си той не се подчини на указанията на лекарите и продължи да поздравява хората на площад „Свети Петър".

„Неговата пълна всеотдайност, съчетана с честото чувство на пълна изтощеност, е пример за героизъм в пастирската милосърдие", заявява Фернандес.

На погребението на папата, което се състоя на 26 април 2025 г. на препълнения площад „Свети Петър", присъстваха хиляди хора, включително държавни глави от цял свят.