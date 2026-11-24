Общо 245 заподозрени са задържани при мащабни полицейски операции срещу незаконните залагания в редица турски окръзи. Това съобщи министърът на правосъдието на Турция Акън Гюрлек в профила си в социалните мрежи.

Акциите са проведени в рамките на пет отделни разследвания под ръководството на прокуратурите в Афионкарахисар и Денизли в Егейския регион, Сакаря в Северозападна Турция и Самсун в Черноморския регион. Освен незаконните залози, разследванията са насочени и към измами при утежняващи вината обстоятелства и пране на пари, предава БТА.

Според информация на телевизия ТРТ Хабер разследващите са разкрили финансови потоци на обща стойност около 471,76 млн. евро. Издадени са заповеди за задържане на 322 души. До момента са заловени 245 от тях, а издирването на останалите продължава.

В рамките на разследването на Главната прокуратура в Сакаря е нанесен удар и по известна престъпна група, позната като „Ярамазлар" (Yaramazlar – „непослушните", бел. ред.). При операцията срещу нея са задържани 79 души.