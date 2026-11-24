Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е шокиран от намесата на американския президент Доналд Тръмп в управлението на компанията „Енвидиа". Той постави под съмнение дали подобен подход е добър модел за бъдещето, предаде Ройтерс.

Повод за коментара му стана решението на технологичната компания да възстанови на поста си изпълнителния директор Дженсън Хуан, след като той подаде оставка заради извънбрачни връзки. Според информацията Тръмп е оказал натиск за връщането му. Решението предизвика одобрение на Уолстрийт, но недоволство сред американски законодатели, предава БТА.

„Честно казано, това ме шокира, защото, доколкото знам и мога да си спомня, никога не съм виждал и одобрявал подобна намеса на политици в частна компания. И имам някои съмнения дали това е добър модел за в бъдеще", заяви Вадефул по време на форум в Берлин.

Той подчерта, че има достатъчно основания да бъде защитаван международният ред, основан на правила. Според германския външен министър в свободните, демократичните и правовите държави политическата власт трябва да се въздържа от намеса в икономическата дейност на компаниите.