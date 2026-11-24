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Норвегия и Украйна ще разширят сътрудничеството си по разработената съвместно система за противовъздушна отбрана срещу дронове „Десна" (DESNA). Това съобщи норвежкото Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Системата е разработена от норвежката отбранителна компания „Конгсберг" и неин украински партньор. Тя вече е в употреба и съчетава украински ракети за противовъздушна отбрана и пускови установки с контролни системи на „Конгсберг", дарени от Норвегия.

Планът е приложението на „Десна" да бъде разширено и системата да се използва в повече райони на Украйна. Норвежкото министерство на отбраната не даде допълнителни подробности.

Руските сили подлагат Киев и други украински градове на постоянни въздушни атаки от септември насам, отбелязва Ройтерс. При нападение срещу централен район на украинската столица вчера са били ранени трима души. Жертвите на неделния удар по град Димер в Киевска област и околностите му са нараснали до 11, предава БТА.

Междувременно норвежкият министър на отбраната Торе Сандвик съобщи, че се води диалог с Украйна относно „нуждата от стабилност в близките ни региони".

В събота финландската армия съобщи за пожар на руски товарен кораб във Финския залив, след като плавателният съд е бил поразен от дронове, за които се предполага, че са украински.