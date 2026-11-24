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Два испански изтребителя F-18, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, са били вдигнати във въздуха от 57-а авиобаза „Михаил Когълничану" в Румъния. Причината е засечена от радарите въздушна цел северно от община Тулча, в украинското въздушно пространство. Това съобщи румънското Министерство на националната отбрана на официалната си страница във Фейсбук.

Като предпазна мярка в 11:11 ч. местно и българско време жителите на северната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ro-Alert, предава БТА.

Въздушната тревога е била отменена в 11:51 ч., след като не е регистрирано навлизане на обекта в румънското въздушно пространство.