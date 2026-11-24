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Режим на тока ще бъде въведен в Кримския полуостров за срок от 10 дни заради „спешни ремонтни дейности" на аварийните служби. Това съобщи назначеният от Москва ръководител на анексираната през 2014 г. територия Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс.

Ограниченията ще са в сила от утре. Електроснабдяването ще бъде намалено с 30% в часовете между 8:00 и 21:00 ч. местно време, съответно от 7:00 до 20:00 ч. българско време.

Очаква се най-сериозни да бъдат ограниченията между 12:00 и 15:00 ч. местно време, отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА.

Токът на Кримския полуостров вече беше прекъсван този месец. Ситуацията допълнително се усложни след украинските удари по Кримския мост, който свързва Русия с полуострова над Керченския проток, посочват световните агенции.