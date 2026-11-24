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Румъния може да изпълни критериите за приемане на еврото до началото на следващото десетилетие.

Това заяви премиерът Лука Никулеску при представянето в Букурещ на доклада „Оценка на конкурентоспособността на Румъния. Стратегическа перспектива 2027–2035 г.", изготвен от Института „Жак Делор". Събитието беше излъчено на живо в интернет.

По думите на Никулеску правителството може да подпомогне присъединяването към еврозоната, като спазва поетите ангажименти за фискална консолидация и намаляване на бюджетния дефицит, предава БТА.

Румъния все още няма официално определена дата за въвеждане на единната европейска валута. През последните месеци финансовият министър Александру Назаре посочи 2035 г. като възможна цел.

През август управителят на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску заяви, че страната не изпълнява нито един от критериите за приемане на еврото. Според него на този етап не може да бъде определен реалистичен график за присъединяване към еврозоната.

Маастрихтските критерии включват изисквания за ценова стабилност, устойчивост на публичните финанси, стабилност на валутния курс и равнището на дългосрочните лихвени проценти. Сред основните условия са бюджетният дефицит да не надхвърля 3% от брутния вътрешен продукт (БВП), а държавният дълг да бъде под 60% от БВП или да намалява с достатъчно устойчиви темпове към това равнище.

Преди въвеждането на еврото Румъния трябва да участва най-малко две години във Валутния механизъм ERM II, известен като „чакалнята на еврозоната", без сериозни отклонения на обменния курс на националната валута.

Като член на Европейския съюз от 2007 г. Румъния е поела ангажимент да въведе еврото, след като изпълни необходимите условия.