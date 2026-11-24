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Руски разузнавателен дрон е нарушил за кратко въздушното пространство на Полша по време на нощната атака на Русия срещу Украйна. Това съобщи полската армия, цитирана от Франс прес.

Безпилотният летателен апарат е бил засечен при нападение срещу цели в западната част на Украйна, уточни Оперативното командване на полските въоръжени сили.

Дронът е бил проследяван непрекъснато от полските системи за наблюдение. Военните са получили разрешение да открият огън, но са се отказали да го свалят, след като той е променил курса си на изток. Решението е било взето заради потенциалния риск за цивилното население, предава БТА.

Полските власти смятат, че навлизането е било умишлено. „Изхождаме от принципа, че това е било умишлено действие", заяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски пред радио Ер Ем Еф 24.

Друг заместник-министър на отбраната – Станислав Вжонтек, определи апарата като разузнавателен дрон. „Действията на руснаците бяха едновременно форма на провокация и истинско разузнаване на полска територия", каза той пред полското държавно радио Пе Ер 24.

Това е второто нарушение на полското въздушно пространство за последните няколко дни. В петък три руски крилати ракети Х-101 паднаха в източната част на Полша. При инцидента, последван в поне един случай от експлозия и пожар, нямаше ранени.

Полша осъди руската „провокация", която съвпадна с провеждането на военни учения на Коалицията на желаещите – обединение на западни държави, подкрепящи Украйна.

В отговор на инцидента НАТО реши да разположи в Полша самолет за въздушно наблюдение и ранно предупреждение АУАКС (AWACS), посочва Франс прес.