Великобритания отчете 5258 смъртни случая, свързани с горещите вълни през това лято. Това е най-високият брой, откакто страната започва да води подобна статистика през 2016 г., показват предварителни данни от доклад на Британската агенция за здравна сигурност, цитирани от Ройтерс и Франс прес.

Така е подобрен досегашният рекорд от 2022 г., когато жертвите на горещините са били 2985, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Това лято е било най-горещото в Англия и в цялото Обединено кралство от началото на метеорологичните измервания през 1884 г. Между май и септември са регистрирани шест горещи вълни.

Най-много смъртни случаи са отчетени по време на първата и втората гореща вълна. Между 24 и 27 май са починали 792 души, а в периода от 21 до 28 юли – 2401 души.

„Силните горещини в началото на лятото крият особени рискове, тъй като изключително горещото време може да настъпи, преди населението, общностите и обществените услуги да бъдат напълно подготвени да се справят с него", посочват от британската агенция.

Оттам предупреждават, че е необходимо да се предприемат мерки за защита на здравето още в началото на летния сезон, вместо вниманието да се съсредоточава единствено върху най-горещите периоди в средата на лятото.

Ведомството не публикува данни за възрастта и местоживеенето на починалите, нито за конкретните причини за смъртта им. Окончателните данни за смъртните случаи, свързани с горещините това лято, ще бъдат оповестени в началото на следващата година.